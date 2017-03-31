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﻿同場加映 中階新機

2017-03-31 列印
■Xperia XA1沿用同系的超窄邊框設計。 售價：$2,498
■XA1主鏡頭達2,300萬像素。
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　　除了XZ有升級版，原來XA亦有功能全面提升的接班機Xperia XA1，這部配備5吋高清芒及沿用超窄邊框設計的新作，影相亦有不俗表現，事關主鏡頭用上2,300萬像素Exmor RS for mobile感光元件，擁有F2.0光圈及支援Hybrid AF追焦功能，至於前置自拍則為800萬像素廣角鏡。雖然只配備Helio P20八核心及3GB RAM，但運行最新Android 7.0平台，操作表現順暢。
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