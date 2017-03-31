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﻿Sennheiser x Dior Homme華麗登場

2017-03-31 列印
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　　在剛落幕的藝術界盛事Art Basel香港站中，作為合作夥伴的音響品牌Sennheiser亦有設立展館，並找來德國音頻藝術家Sven Meye，合力打造藝術作品KYMAT，將聲音以視覺影像的方式呈現。品牌更在展會上推出全新的Sennheiser × Dior Homme系列產品，當中Home Solution系列備有四款產品，包括印有Dior Homme招牌紅線編號符號的HDVD 800耳機擴音器、用上招牌紅白黑耳機線的特別版HD 800 S旗艦耳筒、附有Dior Homme紅黑皮革便攜袋的特別版IE 800耳機，以及無線耳筒PXC 550（圖），各款特別版都可獨立入手，預計六月公開發售。文：Anna

售價：待定　查詢：www.sennheiser.com.hk
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