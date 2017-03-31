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﻿轎跑新貴 Q60美艷登場

2017-03-31 列印
■Infiniti亞洲及大洋洲區域董事總經理藤田大法（左），替Q60主持揭幕。
■Q60產自日本櫪木廠房。
■流線外形採用廠方Powerful Elegance新設計概念。
■2.0 Turbo引擎源自德國平治。
■中控台備有上8吋、下7吋雙觸控屏幕。
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        Infiniti全新Q60剛於本周二（3月28日）在港登場，以一身華麗豪裝及約五十萬港元價錢，強勢挑戰德國名牌雙門轎跑車。        文、圖：彭志揚

        代理特別在灣仔合和中心旗艦店舉行VIP派對和傳媒預覽會，現場所見，Q60外形流麗創新，配套比同級德國跑車對手豐富。

　　打頭陣只有2.0t TECH一個版本，引用源自平治的2公升Turbo引擎和七速+/-自動波箱，不過廠方強調波箱採用Infiniti自家程式，提供拖波自動補油功能。駕駛模式系統也可作個人化設定（多達十二種不同組合）。

　　標準配套如LED頭燈、19吋胎軨、皮椅、天窗、十三喇叭Bose Performance Series音響、後泊鏡頭、雙觸控屏幕（上8吋、下7吋）多媒體系統等齊備。
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