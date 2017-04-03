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﻿肌膚抗逆新法寶

2017-04-03 列印
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　　都市人生活忙碌，壓力與睡眠不足導致生活失衡，健康受影響之餘，皮膚狀態也會因而變差，無力抵抗外來侵害，加劇敏感。新登場的Helena Rubinstein植物幹細胞再生基底精華露便以促進細胞組織再生為賣點，產品所蘊含的海洋冠狀植物幹細胞及防禦複合物，有助肌膚回復再生能力，不但可改善毛孔粗大問題，連肌膚敏感情況亦可得到紓緩。文︰Angel

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