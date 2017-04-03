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﻿時裝朱古力聯乘做善事

2017-04-03 列印
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　　近年不少潮流品牌都積極參與慈善活動，為求讓各界人士一邊購物，一邊做善事，加倍開心。最近時裝品牌bread n butter為支持願望成真基金，聯同比利時朱古力名店Dumon Chocolatier推出Art in Wish －Twinkle Star星願慈善朱古力禮盒（圖），贊助實現身患重病的男童Ethan出版漫畫書的願望。各位置裝扮靚時，不妨買盒朱古力支持一下，記住靚是由心出發的！文︰Angel

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