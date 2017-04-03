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﻿潮着夏日涼鞋

2017-04-03 列印
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　　一對配襯得宜的鞋履，對於個人Total Look有畫龍點睛作用，尤其即將踏入夏季，上身爽朗打扮，當然要配上清新的鞋履，才夠醒神。millie's新季推出一系列融合簡潔與活力於一身的設計，正是潮人入貨之選。如一貫密實的牛津鞋和Sneakers，經設計師巧妙地混搭了透視網布，令鞋履頓時充滿陽光氣息。而一向予人較Casual的拖鞋款式，則換上皮革物料及密頭設計，斯文得體又不失拖鞋的涼快感。

文︰Angel

查詢︰3929 0309
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