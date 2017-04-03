﻿銀杏館新線 精製慢煮手工菜

一直致力推動「老友記」就業的銀杏館，最近於太古開設新店銀杏時光，裝潢充滿年輕活力，除推出抵食自助餐外，還設計了多款全新菜式，像慢煮豬肋排便花上兩日製作，誠意與質素兼備，難怪甫開業即有大批捧場客！文：Hiro 圖：蔡建新



銀杏時光以木為主調，配合一室水泥牆的工業風設計，感覺充滿年輕活力。餐廳開業不久，迅即引起一陣熱話，皆因推出了價錢超值的素食自助早餐，每位$28起，即可任食十多款食物，引得不少客人跨區支持。



由於自助早餐反應極佳，餐廳日前更加推自助下午茶（星期一至五$38/位；星期六、日及公眾假期$48/位），每日精選十二款菜式，包括碗仔翅、豉油皇炒麵、咖喱魚蛋、番薯糖水及爆谷等，據知經常大排長龍，有興趣記得預先Book位！



軟腍惹味豬肋排



單點菜式方面，餐廳保留銀杏館部份招牌作，同時添加不少新款美食，用料甚為講究，如蔬菜大多由上水樂活有機農莊供應，又用上音樂蛋和法國無抗生素雞等健康食材入饌。最具誠意的新菜式首選慢煮豬肋排，豬肋排醃製後，以真空手法處理，用七十度低溫煮上四十八小時，方能保持軟腍多汁。燒烤醬也有竅妙，加入有機洛神花一同熬煮，其酸甜味與肉類十分匹配。



其他推介還有有機香茅霸王雞及聯合國炒飯，前者選用重達四斤的法國無抗生素雞，體形較大，優點是油份不多，肥美肉厚，經五十分鐘低溫浸煮，甚為嫩滑。後者用上不同國家食材炮製，分別有意大利黑松露、日本鰻魚、法國雞粒及港式叉燒，豐富可口。



值得留意的是，為善用空間，店家特地把門口位置打造成迷你士多，放有逾百款產品供客人選購，逾半屬自家製作，如有機鹹柑桔、有機果醋及曲奇等。



銀杏時光



地址：太古基利路7號



查詢：3480 0331