﻿土瓜灣 覓食潮

眾好友近日在飯局中大力推薦位於土瓜灣的潮州菜館四點金，雖然地點不算就腳，但勝在菜式夠地道，螄蚶、魚麵及水瓜烙等小菜均做得出色，值得一試。碰巧相交多年的老外舊同學Lisette訪港，我便特地帶她到舊區一嚐潮州美食！ 文：fifi@lady-fifi.com 攝影：褚樂琪



潮州四合院 家鄉風味



來自荷蘭的Lisette是我在瑞士讀酒店管理時的室友兼死黨，她對中菜絕不陌生，然而品嚐潮州地方菜還是第一次。位於土瓜灣的四點金名字別致，意指潮俗獨特的村居，建築風格和北京四合院相近。祖籍潮州的港人主廚成哥入行三十年，除了擅長地方小菜，精緻菜式也是他的強項，席上不乏政商巨賈。



是夜品嚐的第一道菜魚露醃螄蚶，是潮州人和上海人嗜食的醃海鮮，以往常聽到長輩大讚其鮮味無比，然而現在已很難找到正宗的味道。這裏的螄蚶先輕灼，再用上魚露、花雕、香蒜、辣椒及八角等香料醃過夜，味道鮮甜富鹹香，而且肉質爽口。Lisette起初有點抗拒螄蚶，但得知螄蚶貌似迷你赤貝，且經預醃，可說是潮州版本的迷你Ark Shell Clam Ceviche，她才放心一試，結果大讚味道鮮甜，笑稱比生蠔還要鮮爽。



另一道滷水鵝肝則用上澄海特大獅頭鵝肝，先烚熟，再伴上以花椒、八角、玫瑰露酒等秘製的滷水汁入饌，質感細滑且富油香。Lisette喜歡潮州鵝肝外脆內軟的口感，毫不滯胃，笑說鵝肝不讓法國專美。接下來的松茸花膠功夫湯賣相精緻，大受年輕食客歡迎，據說這養生湯水可助增強免疫力，又富含具美顏作用的骨膠原，更用上功夫茶具盛載湯水，有助保溫。



巧手佳餚 地道小菜



至於隆江豬腳，香氣濃郁，香糯黏滑且肉質軟綿。追求健康的Lisette怕肥膩，起初只嚐瘦肉，但愛上那麻香酒香後改變主意，連肥肉部份也來一口，並大讚脂肪融合肉汁，黏而不膩，而且潮州版本的豬腳比她熟悉的德國豬腳味道更富層次。接下來的一道古法蒸鴨嘴魚，廚師以鹹菜、梅子、薑及醬油提味，鮮見的古早鴨嘴魚雖是河魚，卻絲毫沒有泥味，口感細嫩且軟腍多汁。



傳統的潮州菜式梅膏骨，味道甜酸醒胃，一字排肉質較嫩且肥瘦適中，外層香脆，醬汁濃稠且富梅子的甜酸芳香，是老外喜歡的味道，Lisette吃得津津有味。另一地道小菜香煎水瓜烙，以水瓜絲、蝦肉為主要餡料，這潮州版本的Pancake，蛋漿「粉」量恰當，質感香脆軟糯，更加入菜脯粒和花生粒增添口感。最後一道潮州炒魚麵更是必食之選，自家製魚麵除了以傳統打魚蛋的門鱔和九棍入饌，更混入了墨魚膠，令口感更煙韌彈牙，而且改用西方烘焙的擠花技巧，擠出一條條精緻的麵條，鮮美香甜。



四點金



地址：土瓜灣新山道18號地下



電話：2762 2825