﻿西班牙首試 Golf精改七代半

福士上月在西班牙馬略卡，舉行了新改良版Golf車系的全球傳媒試車活動，主角包括引用全新1.5公升TSI引擎的入門版，以及動力進一步加強的GTI高性能版。



文：彭志揚 圖：William（西班牙馬略卡）



GTI 動力提升



至於同場供試駕的新改良版GTI，外形改動最顯眼也是新款式LED頭燈，還有更霸氣的車身包圍和十八吋軨。12.3吋數碼表板及9.2吋觸控大屏幕也是標準項目，格子布料座椅賣相古典。



GTI沿用2公升TSI Turbo引擎，馬力增加10ps至230ps，0至100km/h加速6.4秒。William表示測試的六速手波版（另有七速DSG選擇），加速凌厲直接，拖波入彎得心應手，懸掛抗傾力優良，加上電子限滑差速輔助，急轉彎非常靈敏平穩，充滿駕駛樂趣。



1.5 TSI新主角



據本版特派記者William Chan表示，俗稱「七代半」的新改良版Golf（左圖），焦點是全新1.5直四TSI Turbo引擎，格式跟舊版1.4 TSI相同，同樣配置Active Cylinder Management「熄缸」慳油系統，輸出150ps馬力及25.5kgm扭力，配合七速DSG波箱，油耗量下降至5L/100km。加速力較1.4 TSI優勝，中段加速尤其爽快。







外形改動包括頭尾LED燈罩、泵把擾流及輪圈等。車廂引用了12.3吋TFT屏幕數碼儀表板，中控台新設9.2吋觸控式大屏幕連App格式多媒體系統，還附有Gesture Control手勢遙控操作功能。



據記者從廠方代表打探，新款Golf 1.5 TSI今年只限歐洲售賣，據知港版將沿用1.4 TSI引擎！