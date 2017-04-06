﻿大邱胡同之旅

大邱是南韓第四大城市，熱鬧卻不喧囂，當地的中區胡同之旅非常出名，其中以近代文化胡同最廣為人知，這些小巷窄弄充滿故事，彷彿向遊人訴說着百年歷史。文、圖：Nancy、Hiro



近代文化胡同路線長1.64公里，地點包括青蘿之丘、發起獨立運動的3.1萬歲運動路（又名90階梯）、具百年歷史的桂山天主教堂和嶺南大路等，西洋與傳統文化共冶一爐，彷彿把你帶回上世紀30年代，感受海歸愛國詩人及知識份子，為脫離日本統治而發起獨立運動的熱血，也會明白為何韓星宋慧喬等大邱人的民族意識特別強大。



同區美食不絕



中區貴為大邱的精華地帶，除了胡同之旅極具遊趣，亦有不少搵食好去處，例如位於長胡同一帶的傳統韓屋약전（藥典），這家古色古香的餐廳只供應3款套餐，最值得一嚐是老闆娘自創的海鞘（又名海菠蘿）拌飯，石鍋飯以大米、黑米與大麥煮成，把飯舀進碗內，再跟海鞘、海草與紫菜拌勻，啖啖美味爽口。



而設於中區南城路生態韓方健康體驗館的茶香，是大邱著名的漢方茶室，主打漢方茶、十全大補湯、韓國雙和茶和各式融入漢方藥材的飲品，茶香樓上更設有按摩椅區，可以購買按摩套餐，一邊按摩一邊歎茶。



另位於中區達句伐大路的약전삼계탕（藥田參雞湯）每逢用餐時間例必座無虛席，一般的參雞湯較為濃郁，此店則以清澈湯底取勝，滋潤而不燥，據知秘製湯底用上多達8至10種藥材熬成，上枱時滾熱兼散發陣陣藥材香氣。



喝完藥材雞湯，不妨到同樣位於達句伐大路的藥令市（即藥材市場）韓醫藥博物館參觀，館內以模型重現藥令市的百年歷史，展出韓醫工具和藥材，同時備有大量體驗活動，包括行氣活血的韓方足浴。該館5月3日（三）至7日（日）將舉行大邱藥令市韓方文化節，推出多個和韓醫有關的活動，更有韓方免費問診及體驗。



3.1萬歲運動路



地址：大邱市中區國債報償路102一帶



（城鐵1號線中央路站步行5分鐘）



查詢：82 53 661 2194（大邱市中區廳觀光部）



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