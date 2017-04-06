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﻿遊最熱景點 尋至讚美食

2017-04-06 列印
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　　自去年12月T'way Airlines（德威航空）新增大邱直航香港航線，前往大邱比以前更便捷，令大邱火速成為2017港人赴南韓最熱旅點。

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