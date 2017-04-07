﻿創意快餐店 羅宋湯×上海麵

香港人分秒必爭，吃快餐果腹是最平常不過的事，但快並不代表求其，像中環區一間新開的快餐店，就以精心熬煮的足料羅宋湯配搭上海麵作招徠，兩者出奇地夾配，教人吃得滋味滿足！文：Hiro 圖：何健勇



一室仿俄羅斯車站設計的Wheatfield X，是銅鑼灣西餐廳麥田廚房的副線，以快餐形式供應麵食和小吃。店主之一的Andrew是麥田廚房創辦人的兒子，這次與兩位新拍檔開店，希望透過創意配搭，使傳統的羅宋湯摩登化。他表示：「店名中的X，可解作快餐的Express，也有聯乘之意，正是代表俄羅斯與上海、羅宋湯與上海麵的Crossover。」客人可隨意選配湯底和麵條，現時共有四款湯底，分別為海派牛腩羅宋湯、海派豬骨羅宋湯、健怡紅菜頭湯及俄式清雞湯，麵條則可選上海麵、意粉或日式拉麵，掛湯力均不俗。



所謂海派羅宋湯，即受上海風格影響的羅宋湯，Andrew解釋：「海派羅宋湯起源於俄國十月革命時期，當時有大批俄羅斯人帶着御廚到上海定居，由於上海物質充裕，口味偏濃，開始興起在羅宋湯加入牛腩和牛骨一同熬煮。」這裏的羅宋湯用上牛坑腩及大量蔬菜，前後花上逾三十小時熬煮而成，質地濃稠，鮮甜中帶微辣，另推出了豬骨版羅宋湯，方便不嗜牛人士品嚐。



變奏俄羅斯湯底



至於紅菜頭湯及清雞湯也是從俄羅斯口味改良，每日新鮮製作，各限量供應約六十碗，售完即止。有別於俄式煮法，紅菜頭湯棄用忌廉和刁草，主要由新鮮紅菜頭和蔬菜熬成，並自創加入鮮淮山，健脾有益。清雞湯則用上多隻全雞連殼熬煮，雞味濃郁，帶燈籠椒及洋葱的蔬菜清甜，配以日式拉麵味道甚佳。



小食選擇不算多，較特別的有懷舊蝦多士，依照傳統做法，把鮮蝦和蔬菜打成膠再炸，咬落頗為彈牙。另推介鹹牛脷脆豬仔包，港式豬仔包夾有自家製鹹牛脷、生菜、番茄和他他醬，其中牛脷燜逾六小時至入味，煎香後外層微脆內軟腍，也是誠意之作。



Wheatfield X



地址：中環租庇利街11號



查詢：2111 0749