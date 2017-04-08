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﻿活力運動時尚

2017-04-08 列印
GapFit系列造型充滿機能性。
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  不少時裝品牌近年重點推出運動服，就如Gap的運動副線GapFit，就以機能性為主的造型吸引眼球。今季推出全新「Stand Out Together」系列，設計就以從人體構造中吸取靈感，以透氣、柔軟的質料，製作出貼身背心、短T恤和Legging等高性能單品。色彩方面，就以充滿春日活力的熒光粉色、檸檬綠，以及雷射藍等鮮艷主調，營造無限朝氣，展現曲線剪裁，有Fit Bra、Wireless及Bralettes等各式單品，無論是日常跑步，又或是高強度的米鍛煉均合適穿着。

  最近全城矚目的場地單車世界錦標賽，將於4月12日至16日在香港舉行。這次香港是繼1990年日本前橋後，第二個在亞洲成功申辦的城市。Gap於今次錦標賽將會為賽事志願者贊助GapFit 2017年系列精選服裝，讓志願者與各健兒一同為比賽努力，感受盛事的熱情氣氛。文：Ki
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