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﻿玩轉香港 猿來11周年

2017-04-08 列印
猿人頭鑲有Swarovski裝飾。
11th Anniv Shark Denim Shorts $2,399
11th Anniv Beach Pants $1,599
11th Anniv Swarovski Ape Head T恤 $1,699
新季推出的Milo寶貝島圖案。
HONG KONG 11th Anniv T恤
HONG KONG 11th Anniv By Bathing Ape T恤 $759
HONG KONG 11th Anniv By Bathing Ape T恤 $759
HONG KONG 11th Anniv Reversible Shark Full Zip Hoodie $3,999
HONG KONG 11th Anniv Reversible Shark Full Zip Hoodie $3,999
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        不經不過，原來猿人Bape Store在港已經開幕11年。最近品牌為隆重其事，特意推出11周年別注單品，除大玩香港專屬迷彩色調，更將特色地標融入T恤之上，展現Cute爆本土情懷。

          Bape歷來的招牌設計可謂多不勝數，包括猿人大頭Print T恤、Shark Full Zip Hoodie和鯊魚牛仔短褲等。今次11周年紀念作，就將這些經典單品重組推出，配以黑、白、灰為主調外，更選用香港限定的紫、藍黑色迷彩，塑造數字「11」及「APE HEAD」，再以Swarovski水晶勾勒出猿人頭的剪影。特別製作的Reversible Shark Full Zip Hoodie就採用全新雙面設計，外套上的迷彩鯊魚圖案用上2代鯊魚PONR字樣。此外，品牌今年亦繼上年十周年將Baby Milo融入大嶼山天壇大佛、尖沙嘴鐘樓、維港渡海小輪等特色建築設計後，再次以Milo特襲香港會議展覽中心和金紫荊廣場等著名地標，實行玩轉全香港。

　　至於2017年春夏新作，Bape亦新推出了獨創迷彩花紋「TEXT COLOR CAMO」系列，將迷彩元素與「APE SHALL NEVER KILL APE」、「WORLD GONE MAD」、「A BATHING APE」字樣相結合，更添加螢光印染、反光印染等特殊效夜光效，應用於多件全新單品之上。

BAPE STORE

地址：銅鑼灣希慎道1號地下G1號舖

查詢：2890 7223
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