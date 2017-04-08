﻿玩轉香港 猿來11周年

Bape歷來的招牌設計可謂多不勝數，包括猿人大頭Print T恤、Shark Full Zip Hoodie和鯊魚牛仔短褲等。今次11周年紀念作，就將這些經典單品重組推出，配以黑、白、灰為主調外，更選用香港限定的紫、藍黑色迷彩，塑造數字「11」及「APE HEAD」，再以Swarovski水晶勾勒出猿人頭的剪影。特別製作的Reversible Shark Full Zip Hoodie就採用全新雙面設計，外套上的迷彩鯊魚圖案用上2代鯊魚PONR字樣。此外，品牌今年亦繼上年十周年將Baby Milo融入大嶼山天壇大佛、尖沙嘴鐘樓、維港渡海小輪等特色建築設計後，再次以Milo特襲香港會議展覽中心和金紫荊廣場等著名地標，實行玩轉全香港。
至於2017年春夏新作，Bape亦新推出了獨創迷彩花紋「TEXT COLOR CAMO」系列，將迷彩元素與「APE SHALL NEVER KILL APE」、「WORLD GONE MAD」、「A BATHING APE」字樣相結合，更添加螢光印染、反光印染等特殊效夜光效，應用於多件全新單品之上。
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