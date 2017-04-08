﻿美國實試 Galaxy S8/S8+無邊新旗艦

近期新旗艦手機一部接一部，但講到最矚目，必選剛在美國紐約發佈的Samsung Galaxy S8/S8+。發佈會選址David Geffen Hall，甫開場，三星電子有限公司流動通訊業務部總裁DJ Koh就在台上表示，今年對品牌來說是艱辛的一年，期望新旗艦為品牌揭開新一頁。被視為Samsung翻身之作的Galaxy S8/S8+，以無邊際設計登場，左右曲面玻璃、上下屏幕「偷」到盡，可謂四面玲瓏。同場更加推一系列增值配件，可助手機「變身」VR遊戲機甚至電腦，絕對無令粉絲失望！文、圖：Anna （紐約）



採用無邊際設計的全新Samsung Galaxy S8/S8+，首次「飛走」Home Button，又將指紋辨識放到機背，屏幕上下方都「偷」到盡，加上左右兩邊的曲面設計，可視角度極大，令人驚艷。



擁有6.2吋屏幕的Galaxy S8+，握上手時感覺似拿了部5吋機在手，而5.8吋的S8對於手細的女用家而言，單手操作亦無難度。自拍功能方面，亦將自動對焦技術加強，拍攝時可自動追蹤人面，更可將快門鍵在屏幕上任意擺位，手細用家自拍時毋須再按到手指抽筋。



另外，全新的智能助手Bixby，看似跟Siri玩法差不多，但實際上配合鏡頭使用才是主打。機邊音量掣下方新增了Bixby專用按鍵，一按即可開啟，界面近似Google Now，能展示各種資訊。而打開左上方的「眼仔」標誌，便可利用相機拍攝當前影像，並由Bixby以圖搜尋，獲取各種相關資訊，例如用家拍攝了紐約帝國大廈， Bixby就會提供帝國大廈附近的餐飲及購物等資訊，相當實用！



增值配件 手機瞬間變電腦



增值配件 手機瞬間變電腦



過去Samsung經常跟潮流品牌合作，推出華美配件，但來到Galaxy S8/S8+這一代卻返璞歸真，實行功能至上，例如跟機耳筒由AKG by Harman調音，音質有保證。



講到功能擴充，新推出的Samsung DeX可將手機瞬間變作電腦使用，非常驚喜！Samsung DeX設計猶如一個Docking，下方設有USB插口，方便用家連接鍵盤及滑鼠。當以HDMI連接屏幕後，將手機放上去，手機畫面便會在大屏幕上顯示，更會自動調整到符合屏幕大小。而界面及操作就十足開啟了Windows一樣，部份Microsoft Office App已設於桌面上，Click一下左下角，就像打開「程式集」，可以開啟手機內所有App，包括遊戲、瀏覽器等。



配合大屏幕，可以玩盡多視窗模式，左邊一個Gmail視窗，右邊一個遊戲視窗都得，更可以利用滑鼠將視窗左拉右拉，以及以鍵盤快速回覆訊息，然後繼續玩《鬥地主》，簡直是「扮工」首選！同場更有全新的Gear 360相機，機身備有前後兩個840萬像素魚眼鏡頭，跟手機或電腦同步，即可以玩全景直播。Gear VR亦新加入Motion-sensing Controller，可跟VR影片或遊戲作互動，將手機變身PSVR，令人期待！



Samsung Galaxy S8/S8+



系統：Android 7.0



屏幕：5.8吋/6.2吋



記憶體：4GB（RAM）/64GB（ROM）



相機：800萬（前置）、1,200萬像素



電量：3,000mAh/3,500mAh



體積：148.9×68.1×8mm/159.5×73.4×8.1mm



重量：155g/173g



售價：待定（預計4月21日開售）



查詢：3698 4698







