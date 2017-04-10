﻿唇美彩妝主義

唇妝可以締造自然好氣息，初夏來臨，各大品牌都強勢推出唇妝用品，不論是啞緻妝感，還是閃爍效果，應有盡有。想緊貼彩妝潮流，即Check新品報告！



文︰Angel 圖︰陳鐵剛 模特兒︰Mariana D. @Primo



化妝︰Fabian Lui@bareMinerals 髮型︰Harry Lau@Beijing Hair Culture



以礦物為產品主打成份的bareMinerals，新季焦點落在GEN Nude礦物唇膏系列上，唇膏、液質唇膏、唇彩及唇線筆均一一俱備，而且每款產品皆可互相配合使用，如液質唇膏可配合唇線筆，加強實色效果，又或於使用唇膏後，再加上唇彩，為唇部增添晶瑩剔透感。化妝師提到，今個夏日裸唇妝熱潮未退，不過可先根據自己的膚色選擇唇膏顏色，如白晳膚色可選粉紅色系，偏黃膚色則可選蜜桃色系，這可避免Nude妝變得面無血色。



至於品牌的另一新產品barePRO高效無瑕透氣粉底亦備受注目，以不同大小的圓球形粒子組成幼滑粉末，最讚是系列備有十款特別適合亞洲人肌膚的色調，用家總會找到一款貼近膚色的粉底。而專為上粉而設的粉底掃，於外圍以超柔軟纖維掃毛包着中央高密度白色掃毛，作用是利用中央抓緊粉底，再由外圍掃毛轉鬆暈染出理想遮瑕效果。



必搶唇膏新色



新季有多款新色唇膏及唇彩登場，如由韓國知名美妝達人兼韓國女團御用化妝師Pony創辦的Pony Effect，甫登陸香港即推出在韓熱賣的唇彩系列。至於Sulwhasoo新出的Essential Lip Serum Stick以滋潤度高取勝，顯色度亦頗高，為雙唇增強彈性之餘，也增添個人魅力。



bareMinerals8107 2088



Mentholatum 2699 0078



Pony Effect 2725 1660



Sulwhasoo 2110 1945



