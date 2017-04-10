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﻿唇美彩妝主義

2017-04-10 列印
Eyes ■以米色眼影作底色，再掃上粉紅色眼影，造出富層次感的粉嫩眼妝。
Face ■利用barePRO高效無瑕透氣粉底掃於全面。
Lips ■由於模特兒屬陽光膚色，可選紫色系（Mauve）或者大地色系（Beige）的液質唇膏。
■沿着唇邊畫上唇線，加強唇形。
barePRO高效無瑕透氣粉底 $300、全效遮瑕粉底掃 $260 ■透氣粉底蘊含維他命及礦物成份，能改善肌膚透亮度，收細毛孔及減少油光。
■品牌於誠品設立Pop-up Store，特別設有Complexion Wall，展示底妝系列，方便客人選購。
礦物啞緻裸色液質唇膏 各$170 ■加入植物蠟成份，質感水潤，塗搽後會轉化為自然啞緻色調。
礦物眼影 $210（後）、 礦物胭脂 $230（前） ■礦物眼影蘊含萃取自海藻和海草的複合物，而礦物胭脂則糅合冷凍壓縮山茶花油及葡萄籽油。
礦物柔亮裸色唇膏 各 $190 ■唇膏蘊含多種礦物成份，有芒果、乳木果油等天然成份，可助減淡唇紋。
礦物裸色唇線筆 各$150 ■絲絨柔滑質感，軟硬度適中，可圍繞整張嘴唇畫出唇形，又或只用來畫唇山，加強立體感。
A. Sulwhasoo Essential Lip Serum Stick $260 ■蘊含杏核油及山茶花油，有助增強唇部彈性，春夏新色包括這款最受歡迎的#No.6 Sweet Pink。
B. Pony Effect Stayfit Matte Lip Colour $168 ■#So Good粉紅色唇彩色澤鮮明，是最近流行的啞色效果。
C. Mentholatum Lip Baby Crayon $77.7 ■以蠟筆作為設計靈感，方便塗搽，產品蘊含薄荷油，滋潤度極高，其中#Innocent Pink 03最易配搭。
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        唇妝可以締造自然好氣息，初夏來臨，各大品牌都強勢推出唇妝用品，不論是啞緻妝感，還是閃爍效果，應有盡有。想緊貼彩妝潮流，即Check新品報告！

文︰Angel 圖︰陳鐵剛　模特兒︰Mariana D. @Primo

化妝︰Fabian Lui@bareMinerals　髮型︰Harry Lau@Beijing Hair Culture

        以礦物為產品主打成份的bareMinerals，新季焦點落在GEN Nude礦物唇膏系列上，唇膏、液質唇膏、唇彩及唇線筆均一一俱備，而且每款產品皆可互相配合使用，如液質唇膏可配合唇線筆，加強實色效果，又或於使用唇膏後，再加上唇彩，為唇部增添晶瑩剔透感。化妝師提到，今個夏日裸唇妝熱潮未退，不過可先根據自己的膚色選擇唇膏顏色，如白晳膚色可選粉紅色系，偏黃膚色則可選蜜桃色系，這可避免Nude妝變得面無血色。

  至於品牌的另一新產品barePRO高效無瑕透氣粉底亦備受注目，以不同大小的圓球形粒子組成幼滑粉末，最讚是系列備有十款特別適合亞洲人肌膚的色調，用家總會找到一款貼近膚色的粉底。而專為上粉而設的粉底掃，於外圍以超柔軟纖維掃毛包着中央高密度白色掃毛，作用是利用中央抓緊粉底，再由外圍掃毛轉鬆暈染出理想遮瑕效果。

必搶唇膏新色

　　新季有多款新色唇膏及唇彩登場，如由韓國知名美妝達人兼韓國女團御用化妝師Pony創辦的Pony Effect，甫登陸香港即推出在韓熱賣的唇彩系列。至於Sulwhasoo新出的Essential Lip Serum Stick以滋潤度高取勝，顯色度亦頗高，為雙唇增強彈性之餘，也增添個人魅力。

bareMinerals8107 2088

Mentholatum 2699 0078

Pony Effect 2725 1660

Sulwhasoo 2110 1945

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