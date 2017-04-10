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﻿名牌聯乘下午茶

2017-04-10 列印
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　　一向玩味十足的國際時尚品牌MOSCHINO，最近與香港W酒店WOOBAR合作，推出全新的「EAT，PLAY，REPEAT」下午茶套餐及自助餐，以品牌經典系列為設計靈感，創作出各款搶眼的鹹甜點。像朱古力餅乾便依照品牌最新的小熊手機殼製作，又用上白朱古力製成經典黑白色高跟鞋，趣味無窮。另有香水造型的草莓味啫喱杯，吃罷下午茶，還可獲贈MOSCHINO迷你特別版香水呢！

價錢：星期一至五下午茶套餐 $418/兩位；周末及公眾假期下午茶自助餐 $330/位

文：Hiro

查詢︰3717 2889
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