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文︰Angel
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本港面對人口老化問題，按揭證券公司配合政府推出「公共年金」新猷，協助六十五歲或以上長者「自製長俸」，參與者在六十五歲向按揭公司投放一筆金額，即可每月獲發一筆款項，直至終老。據悉，按證公司已將公共年金計...
2017-04-10
內地反貪腐之風吹襲財金系統，中紀委公佈，中國保險監督管理委員會主席項俊波，涉嫌嚴重違紀，正接受調查；項俊波中共十八大後，首名落馬正部級財金官員。 中紀委監察部網站昨午公佈，保監會黨委書記、主席項俊波涉嫌嚴重違紀，目前正接受組織審查。 項俊波被查前毫無異狀，上周四他仍以保監會主席身份，出席與地震局簽訂戰略合作協定儀式，並為中國地震風險與保險實驗室揭牌。而兩會期間，項俊波接受傳媒訪問，稱保監會配合環保部制定環境污染強制責任保險方案；二月二十二日，項俊波曾出席國務院新聞發佈會，介紹加強保險市場監管，強調不允許資本大鱷借道藏身。 項俊波一九五七年出生，擁有北京大學法學博士學...
2017-04-10
日本皇太子德仁、雅子妃十五歲女兒愛子公主早前初中畢業，愛子上周六在雙親陪伴下，身穿深藍色水手服參加學習院女子高等科入學式，一家三口均展現燦爛笑容。據悉，愛子畢業後與父母一同滑雪旅行，其間調養身體，剛成為高中生的她面上仍有滑雪時留下的曬痕。她面對傳媒提問時，態度大方、對答如流，並表示希望能和同學、老師共度充實高中生活。
2017-04-10
大埔吐露港一帶建有不少豪宅，環境舒適，且享私隱度高。其中雍宜路上的雍怡雅苑，屬區內具規模洋房屋苑之一，放盤較少，四周被翠綠樹林環抱。是次介紹的雙號屋，實用面積約2,300方呎，外連近千呎大花園，盡享私...
2017-04-10
領展房地產（823）趁人民幣匯價低企，在內地佈點再下一城，斥資40.65億元人民幣，相當於45.75億港元，購入廣州市荔灣區黃沙大道8號西城都薈廣場，是公司在內地一線城市的第三個收購項目。北上廣深四大內地城市之中，目前只欠深圳未有據點。 消息人士指出，完成收購西城都薈廣場 之後，領展在香港以外的投資比重佔總資產約9.1%，尚未到達上限，即12.5%。以2016年9月底領展的總資產1692.99億元計，即尚可以於海外包括內地投資的資金上限為57.56億港元。 領展全面收購該物業100%權益是作長線投資，且可即時獲得租金收入。該物業是珠三角較新建成及高質素的購物商場之一...
2017-04-10
明夏約滿的阿仙奴攻擊核心奧斯爾和阿歷斯山齊士，據報近日以個人前途脅迫領隊雲加，異口同聲矢言今季領兵奪前四後，只要會方今夏斥巨資簽入星將就會雙雙續約，否則齊轉投死敵曼聯。今晚英超槍手作客水晶宮，正是兩人兌現承諾的第一步。（now621台、樂視周二凌晨3:00直播） 上輪英超奧斯爾復甦即入球和助攻各一，率兵工廠主場3:0輕取韋斯咸。此子乘勇向球會和雲加開出續約條件：「己隊有力奪取英超和歐聯錦標的潛質，但目前實力仍未足以挑戰列強。我相信球會知道增兵的必要，故今季會全力領軍奪取歐聯門券，夏天再談續約，只要一切順利便會給出滿意的答案。」相反，若槍手沒有大破慳囊收購球星，奧斯爾...
2017-04-10
唇妝可以締造自然好氣息，初夏來臨，各大品牌都強勢推出唇妝用品，不論是啞緻妝感，還是閃爍效果，應有盡有。想緊貼彩妝潮流，即Check新品報告！ 文︰Angel 圖︰陳鐵剛模特兒︰Mariana D....
2017-04-10
「第三十六屆香港電影金像獎」昨晚於尖沙咀文化中心舉行，《樹大招風》掃五獎成大贏家，包括最佳電影、最佳導演等，林家棟更憑該片首嘗金像影帝滋味；惠英紅則憑《幸運是我》三奪金像影后，她更激動得借獎項獻給亡母...
2017-04-10
香港機場新航空管制系統使用不足半年，屢次發生事故，上周六早上爆出最嚴重一宗，新空管系統「死機」，雷達顯示屏上小部份航班只能顯示航機位置和高度，空管人員須延遲放行離境航班十五分鐘，並一度轉用備用系統應急。事件引起輿論關注，復活節長假期將至，是市民外遊的高峰期，民航處必須盡快檢視空管系統出現故障的可能情況，編製空管人員應變方案，確保其真正「復活」，不容再「死」機，務必以航機飛行安全為首要考慮。 新空管系統「雷神AT3」由去年十一月使用至今，發生多宗偵測錯誤，包括雷達屏幕出現鬼機（不存在的客機）、航機消失、以及雙重軌迹（機疊機），還有錯誤發出衝突警告。新空管系統使用至上月底，按民...
2017-04-10
昨日有兩場國際二級賽，結果全數由莫雷拉勝出，騎者先憑蔡廄「紅衣醒神」贏短途錦標，再憑摩廄「佳龍駒」贏主席錦標，而他在頭兩場已贏偉廄「靠眼光」及東廄「愛美麗」，停賽前四W兼做騎師王。其餘潘頓、大摩、蘇偉...
2017-04-10