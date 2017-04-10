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﻿礦物美肌新力量

2017-04-10 列印
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　　轉季天氣一到，皮膚容易出現缺水及敏感，選擇護膚品就更要留神。全新升級WATER 360° by Watsons以天然礦物為主要成份，並添加含礦物精華的海洋植物珊瑚藻，為肌膚補充營養之同時，亦加強肌膚抵抗力，減低敏感機會。特別推介系列的透亮水珠面膜，只要輕輕塗抹，便會化為大量水珠，為皮膚補充水份，建議於睡前使用，作晚間深層修護，第二朝起來皮膚好似飲飽水，連上妝都更貼服。

系列售價$79.9至多119.9

文︰Angel

查詢︰屈臣氏/2608 8383
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