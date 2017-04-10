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﻿免費飲品贈考生

2017-04-10 列印
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　　大家都知香港學生壓力大，如要應付公開考試就更加辛苦，翠華餐廳與遵理學校最近舉辦撐DSE考生活動，正好為香港學生加加油。DSE考生只需帶同準考證到遵理學校，即可免費換領正能量徽章，攜同徽章並於翠華餐廳社交平台專頁讚好及分享，便可享有專屬優惠，如惠顧主餐牌單點食品即送飲品一杯等，為考生打氣。

文︰Angel

查詢︰www.facebook.com/Tsuiwahrestaurant

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