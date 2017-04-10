﻿本地罕見!直送鮪魚刁鑽位

高級日本餐廳這陣子開個不停，像早前引起排隊熱潮的豊洲水產海鮮丼專門店，最近亦於天后開設海外首間Omakase（廚師發辦）直營店「鮨豊」，不但食材標榜日本築地直送，更以鮪魚的多個刁鑽部位作招徠，屬本地罕見！文：陳麗斯 圖：黃幹文



由東京築地市場內的批發商株式會社豊洲水產開設，鮨豊與豊洲水產海鮮丼專門店一樣，食材由日本直送，來貨穩定，新鮮度十足。老闆伊藤紘藉著人脈及經驗，為新店引入稀少的鮪魚刁鑽位製作招牌壽司，餐廳的董事總經理向小記透露，每件壽司成本食材費用佔最大比例，如此落本，旨在使港人隨時吃到矜貴壽司！



刁鑽位主打筋拖羅、面頰肉、腦天和頸拖羅，整體油脂較其他部份豐富，令人一試難忘。筋拖羅為鮪魚的橫隔膜，本身多筋，須事先除筋，然後以鹽燒表面，不光能軟化餘下筋部，更溢出香濃魚油，入口即融，油香在口腔中四溢，縈繞不散。



接著品嚐面頰壽司，略燒魚肉表面，肉質順滑好吃。師傳指這部位從前如「雞肋」，現在卻成為富人氣的高級食材。再來是最近在香港和日本非常流行的刁鑽部位「腦天」，為魚頭頂位的兩片肉，每片約為成人手掌般大，非常稀少，油脂較高，師傅建議沾少許山葵提味。最後來一客滿佈雪花網紋的頸拖羅，口感肥美卻不膩，秘密在於薄切後，師傅在魚和壽司飯之間添上份量較多的即磨山葵，有助減膩。



六款日本海膽



海膽乃另一焦點所在，共有六款日本直送海膽，包括原隻紫海膽、原隻馬糞海膽、赤海膽、白海膽、馬糞海膽和鹽水海膽，特別推介原隻海膽，鮮甜味濃，味道突出。此外，餐廳的Omakase料理有齊前菜、冷盤、十件壽司（包括小池魚壽司和三款鮪魚壽司）、一件手卷、湯和甜品，每人只索價$880，十分划算，實屬廚師發辦料理之入門推介。



鮨豊



地址： 天后琉璃街4號地下



查詢：2566 3801