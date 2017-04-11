﻿南京牛首山 朝拜佛門聖地

南京除是中國的六朝古都，原來也是個佛教聖地，當地的牛首山，在唐朝時便跟西北方的清涼山及西南方的峨嵋山一起被視為佛教三大道場。經過多年演變，牛首山一帶近年在多番修建後，更變身成為佛門大觀園，區內除有精緻的宗教建築，更因藏有佛祖頂骨舍利，成為善信的朝聖熱點。



文、圖：韋利 鳴謝：永安旅遊



朝拜佛祖頂骨舍利



乍聽牛首山的名字，大家或許未必會聯想到這是個佛門聖地，原來這個因雙峰形似牛角而得名的南京市郊名勝，自古已是佛教名山，由南朝梁代至唐朝佛教最盛時，山上便有三十多座寺廟。當地近年更大興土木，銳意成為佛門聖境，教整個園區都是佛光處處，好像在山頭不同角落，除滿佈佛教壁畫及造像，更可看見佛塔及一眾佛門特色建築，最受注目的定是外形猶像佛像頭蓋頂的佛頂宮。



只見這座陷在深坑中的宏偉殿舍，外露的穹頂部份既像佛祖髮髻，又似蓋着佛祖的袈裟，加上蓮花池底座，活脫是個佛相。走進巨大的「頭蓋」，更發現內裏委實「佛法無邊」，沿着環迴走廊前行，牆壁盡是有關寺廟或佛教的巨型銅刻、石刻，幅幅精細傳神；深入殿內，更有令人咋舌的禪境大觀，好像其穹頂內部，便頗有北京奧運主場館「鳥巢」的味道，而在寬廣的大廳中央，也給營造成佛陀出生的禪境花園，配合中央那尊緩緩轉動的逾七米高漢白玉臥佛，以及四周的燈光、洞窟場景及騰雲駕霧的效果，意境確是獨特非凡！



只是說到佛首宮的重地，當然是深入地下五層的千佛舍利地宮，其宮外長廊固然金碧輝煌，更重要是這裏還是藏着佛祖頂骨舍利的聖地，據說釋迦牟尼真身遺下的八萬六千多粒舍利中，來自頭頂骨的舍利卻只有十二粒，牛首山所藏的，據稱正是世上現存唯一的一顆，難怪吸引不少信眾前來朝聖！



大宅賞古董擺設



別以為佛教色彩只可在寺院內尋得，原來在私人大宅同樣能夠領略得到。南京市郊白馬鎮周園，常被視為國內其中一個最大的私人收藏館，大宅主人周賀桐，五代均喜愛收集古物珍品，藏品更多得要闢出大宅來放置。



周園近年開始供遊客參觀，我們慕名來訪，只見門外牌樓古雅精緻，內裏更是別有洞天。佔地百多畝的周園，主要以佛教文化及徽派建築為主題，匯集大量藝術擺設，不論石雕、玉雕、佛像及壁畫都教人目不暇給，好像養心殿的精緻古式家具，或是室外庭園放滿佛像石刻的千佛廊，均叫人看得入神。不過最令我們大開眼界的，還是專門擺放古牀及木雕的區域，只見大廳內放有上百張典雅古董木牀，數量之多確是前所未見，當中更包括有傳是溥儀龍牀的三十平方米紅木牀王！至於旁邊的木雕房間，更全是以原條巨木雕刻的作品，栩栩如生之餘，不少更是樹齡逾千年的稀有珍品！



科技改造千年古寺



要細味南京的佛教氣息，除可來到牛首山一遊，市內的大報恩寺同樣值得參觀。這座佛教寺廟，原址上曾建起不同名字的寺院，當中計有建初寺、長干寺、天禧寺及慈恩塔等等，約有一千八百年歷史，可說是中國最具歷史的佛教寺廟之一，而當中最負盛名的，便是由明成祖朱棣下令興建的大報恩寺。



大報恩寺多年來屢受破壞及多番重建，更在清朝時被太平天國炸毁，幸好近年經過考古發掘後找出昔日存放在長干寺的佛頂骨舍利（就是現存於牛首山的那顆聖物），原址隨即升價十倍，當地政府更把遺址修葺成為博物館，將這明、清時代的中國佛教中心再次展現人前。



現時原址上雖沒有該寺作為昔日江南第一寺的建築佈局，可是博物館仍以全新姿態將古時大報恩寺的華美琉璃塔重現，此外館內也有遺址考古原貌，以及許多上千年的佛教藏品可賞。更精采的，便是各廳房內利用科技炮製的色彩視覺效果，堪比佛光乍現，令人目眩！



旅遊備忘



香港居民前往中國內地，須持有效回鄉卡或回鄉證。



查詢：2853 3888（中國旅行社）







南京旅遊網頁：nju.gov.cn



牛首山網頁：www.niushoushan.net







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