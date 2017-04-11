﻿南京牛首山 朝拜佛門聖地

文、圖：韋利 鳴謝：永安旅遊
朝拜佛祖頂骨舍利
乍聽牛首山的名字，大家或許未必會聯想到這是個佛門聖地，原來這個因雙峰形似牛角而得名的南京市郊名勝，自古已是佛教名山，由南朝梁代至唐朝佛教最盛時，山上便有三十多座寺廟。當地近年更大興土木，銳意成為佛門聖境，教整個園區都是佛光處處，好像在山頭不同角落，除滿佈佛教壁畫及造像，更可看見佛塔及一眾佛門特色建築，最受注目的定是外形猶像佛像頭蓋頂的佛頂宮。
只見這座陷在深坑中的宏偉殿舍，外露的穹頂部份既像佛祖髮髻，又似蓋着佛祖的袈裟，加上蓮花池底座，活脫是個佛相。走進巨大的「頭蓋」，更發現內裏委實「佛法無邊」，沿着環迴走廊前行，牆壁盡是有關寺廟或佛教的巨型銅刻、石刻，幅幅精細傳神；深入殿內，更有令人咋舌的禪境大觀，好像其穹頂內部，便頗有北京奧運主場館「鳥巢」的味道，而在寬廣的大廳中央，也給營造成佛陀出生的禪境花園，配合中央那尊緩緩轉動的逾七米高漢白玉臥佛，以及四周的燈光、洞窟場景及騰雲駕霧的效果，意境確是獨特非凡！
只是說到佛首宮的重地，當然是深入地下五層的千佛舍利地宮，其宮外長廊固然金碧輝煌，更重要是這裏還是藏着佛祖頂骨舍利的聖地，據說釋迦牟尼真身遺下的八萬六千多粒舍利中，來自頭頂骨的舍利卻只有十二粒，牛首山所藏的，據稱正是世上現存唯一的一顆，難怪吸引不少信眾前來朝聖！
大宅賞古董擺設
別以為佛教色彩只可在寺院內尋得，原來在私人大宅同樣能夠領略得到。南京市郊白馬鎮周園，常被視為國內其中一個最大的私人收藏館，大宅主人周賀桐，五代均喜愛收集古物珍品，藏品更多得要闢出大宅來放置。
周園近年開始供遊客參觀，我們慕名來訪，只見門外牌樓古雅精緻，內裏更是別有洞天。佔地百多畝的周園，主要以佛教文化及徽派建築為主題，匯集大量藝術擺設，不論石雕、玉雕、佛像及壁畫都教人目不暇給，好像養心殿的精緻古式家具，或是室外庭園放滿佛像石刻的千佛廊，均叫人看得入神。不過最令我們大開眼界的，還是專門擺放古牀及木雕的區域，只見大廳內放有上百張典雅古董木牀，數量之多確是前所未見，當中更包括有傳是溥儀龍牀的三十平方米紅木牀王！至於旁邊的木雕房間，更全是以原條巨木雕刻的作品，栩栩如生之餘，不少更是樹齡逾千年的稀有珍品！
科技改造千年古寺
要細味南京的佛教氣息，除可來到牛首山一遊，市內的大報恩寺同樣值得參觀。這座佛教寺廟，原址上曾建起不同名字的寺院，當中計有建初寺、長干寺、天禧寺及慈恩塔等等，約有一千八百年歷史，可說是中國最具歷史的佛教寺廟之一，而當中最負盛名的，便是由明成祖朱棣下令興建的大報恩寺。
大報恩寺多年來屢受破壞及多番重建，更在清朝時被太平天國炸毁，幸好近年經過考古發掘後找出昔日存放在長干寺的佛頂骨舍利（就是現存於牛首山的那顆聖物），原址隨即升價十倍，當地政府更把遺址修葺成為博物館，將這明、清時代的中國佛教中心再次展現人前。
現時原址上雖沒有該寺作為昔日江南第一寺的建築佈局，可是博物館仍以全新姿態將古時大報恩寺的華美琉璃塔重現，此外館內也有遺址考古原貌，以及許多上千年的佛教藏品可賞。更精采的，便是各廳房內利用科技炮製的色彩視覺效果，堪比佛光乍現，令人目眩！
旅遊備忘
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南京旅遊網頁：nju.gov.cn
牛首山網頁：www.niushoushan.net
永安旅遊推出春遊南京禮佛賞花五天純玩團（團號：CEHNF05XT），行程包括南京牛首山及大報恩寺遺址公園，更會遊覽興化千垛景區，欣賞垛田油菜花海，4月18日、21日及25日有團出發，乘坐國泰港龍或中國東方航空，每位3,199港元起。
查詢：2928 8882/www.wingontravel.com