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﻿型廚親授 復活節十字包

2017-04-11 列印
■復活節十字包口感軟綿煙韌，散發香料芳香。
■君悅酒店行政糕餅總廚James Holehouse。
步驟 1.乾酵母混入27°C暖牛奶，加入糖及高筋麵粉，攪勻成糊狀，用保鮮紙蓋好，靜待40分鐘讓酵頭發大四倍。
2.混合小紅莓乾、提子乾、蜜餞檸檬、橙皮及胡桃，注入冧酒，備用。
3.混合酵頭、高筋麵粉、雞蛋、鹽、速發乾酵母、一半牛油及一半糖，低速攪拌5分鐘，再以中速攪拌2分鐘。加入餘下各半的牛油和糖，以中速攪拌6分鐘成光滑的麵糰。
4.將香果粉、豆蔻粉及肉豆蔻粉等香料加入步驟（2）的冧酒浸乾果，均勻搓入麵糰，用保鮮紙蓋好，置室溫發酵60分鐘。
5.將麵糰分為24份，每份60g，麵糰搓成圓球狀，以確保膨脹力。麵糰球放在掃上牛油的焗盤中，蓋上保鮮紙，再置室溫發酵至脹大一倍。
6.炮製「十字糊」：先混合牛油、糖、蛋、牛奶、雲呢嗱精華及檸檬皮蓉，加入麵粉攪勻，用擠花袋及5mm擠花嘴在麵糰上擠上十字。
7.十字包放入攝氏180度已預熱的焗爐焗20至25分鐘，然後放在烘焙冷卻架。將糖加入滾水，融化後再注入冧酒製成糖漿。十字包抹上糖漿，即成。
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        復活節長周末將至，烘焙應節糕點是個不錯的親子節目，今次我特地邀得加拿大籍型男餅廚James Holehouse，公開他媽媽的家傳十字包食譜，讓大家一嘗假期烘焙的樂趣！文：Lady Fifi(fifi@lady-fifi.com) 圖：禇樂琪

        復活節的應節美食種類繁多，最受歡迎的應是在受難日享用的十字包（Hot Cross Buns）。十字包源自英國，於受難日早上，向親友送上鮮製十字包，是窩心的佳節祝福。

　　來自加拿大的帥哥餅廚James，曾接受專業餅廚培訓，畢業後於世界各地的星級酒店當餅廚，去年更代表加拿大參加精英雲集的世界烘焙大獎Coupe du Monde de la Boulangerie，成績斐然。James來港半年，現於君悅酒店當行政糕餅總廚。他今次分享兒時與媽媽一起炮製的十字包傳統食譜，除了慣用的提子乾餡料外，更選用經冧酒浸泡的加拿大小紅莓乾和美國胡桃，前者微甜、果肉結實，後者散發果香且富質感，更添風味及口感。

十字包材料表（24份/各60g）

酵頭：

牛奶 （27°C）230g、速發乾酵母 10g、砂糖 12g、高筋麵粉 50g

小紅莓胡桃十字包麵糰：

酵頭 300g、高筋麵粉 420g、牛油 70g、雞蛋 50g、糖 70g、鹽 7g、速發乾酵母 10g

十字包餡料調味：

小紅莓乾 160g、提子乾 200g、蜜餞檸檬及橙皮 50g、胡桃（烘焙/ 切粒）100g、冧酒 50g、香果粉2g、豆蔻粉 2g、肉豆蔻粉 2g

十字糊：

無鹽牛油（室溫） 40g、糖 35g、蛋液 8g、牛奶 30g、雲呢嗱精華 3g、檸檬皮蓉 （1/4 個檸檬）、低筋麵粉 80g

糖漿：

滾水 25g、糖 50g、冧酒 25g



Chocolatier 糖果屋

地址：灣仔港灣道1號君悅酒店大堂

電話：2511 7299

備註：十字包（$180/9個）於4月14日（五）至17日（一）復活節期間供應。

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