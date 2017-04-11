﻿型廚親授 復活節十字包

復活節長周末將至，烘焙應節糕點是個不錯的親子節目，今次我特地邀得加拿大籍型男餅廚James Holehouse，公開他媽媽的家傳十字包食譜，讓大家一嘗假期烘焙的樂趣！文：Lady Fifi(fifi@lady-fifi.com) 圖：禇樂琪



復活節的應節美食種類繁多，最受歡迎的應是在受難日享用的十字包（Hot Cross Buns）。十字包源自英國，於受難日早上，向親友送上鮮製十字包，是窩心的佳節祝福。



來自加拿大的帥哥餅廚James，曾接受專業餅廚培訓，畢業後於世界各地的星級酒店當餅廚，去年更代表加拿大參加精英雲集的世界烘焙大獎Coupe du Monde de la Boulangerie，成績斐然。James來港半年，現於君悅酒店當行政糕餅總廚。他今次分享兒時與媽媽一起炮製的十字包傳統食譜，除了慣用的提子乾餡料外，更選用經冧酒浸泡的加拿大小紅莓乾和美國胡桃，前者微甜、果肉結實，後者散發果香且富質感，更添風味及口感。



十字包材料表（24份/各60g）



酵頭：



牛奶 （27°C）230g、速發乾酵母 10g、砂糖 12g、高筋麵粉 50g



小紅莓胡桃十字包麵糰：



酵頭 300g、高筋麵粉 420g、牛油 70g、雞蛋 50g、糖 70g、鹽 7g、速發乾酵母 10g



十字包餡料調味：



小紅莓乾 160g、提子乾 200g、蜜餞檸檬及橙皮 50g、胡桃（烘焙/ 切粒）100g、冧酒 50g、香果粉2g、豆蔻粉 2g、肉豆蔻粉 2g



十字糊：



無鹽牛油（室溫） 40g、糖 35g、蛋液 8g、牛奶 30g、雲呢嗱精華 3g、檸檬皮蓉 （1/4 個檸檬）、低筋麵粉 80g



糖漿：



滾水 25g、糖 50g、冧酒 25g







Chocolatier 糖果屋



地址：灣仔港灣道1號君悅酒店大堂



電話：2511 7299



備註：十字包（$180/9個）於4月14日（五）至17日（一）復活節期間供應。



