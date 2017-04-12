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﻿生活文化店 潮人新蒲點

2017-04-12 列印
■潮流網店「十舍」10thshop.com在C.P.U.主題店內開設Pop-up Store。
■Lifestyle Corner有多款文具可供選購。
■以著名球鞋品牌Slogan為噱頭的童裝T恤。 各$390
■Pro Keds Royal Lo $500
■童裝太陽鏡 各$390
■Pro Keds X Footpatrol $1,090
■首間C.P.U Cafe環境舒適悠閒。
■有售各款日本Kuretake文具。
■牛魔王漢堡 $108
■西洋書法簿讓你練練字。
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        一向主力出售波鞋的C.P.U.，最近就搞搞新意「撈過界」，其位於K11的旗艦店，除引入全新球鞋品牌，更新設服飾Pop-up Store、生活文具店，以及新派西菜Cafe，讓你同時享受文化、購物與美食帶來的多重體驗！文、圖：Travis

        近年多了人探究文具文化，今次店舖特別新設Lifestyle Corner，引入多款西洋書法相關單品，當中包括日本著名文具品牌Kuretake，而旗下Zig系列多款西洋書法筆和書法簿也在店內有售，讓你感受書寫文具魅力。

        同場備有多款精美的木製玩具如扭計骰、劍球等，無論是大人抑或細路都啱玩。除了文具，店內亦設有潮流Pop-Up Store，首回是與內地知名時尚買手成立的網店「十舍」10thshop.com合作，精選的潮流服飾甚具型格，童裝亦不失玩味，印有「My dad wears dadidas」、「 NICE T-Shirt」的Slogan T恤是熱賣單品之一。

經典波鞋老牌回歸

         另一主打項目，就是首次開設的C.P.U. Cafe，為隆重其事，店舖更邀請曾於四季酒店擔任總廚的Marton Ho坐鎮，其中漢堡包、意粉、熱狗和薄餅等西式熱門美食均是他的拿手好戲，血拼完不妨坐下品嚐一番！

        至於波鞋方面，店舖首度引入創自1949年的懷舊美國老牌Pro-Keds，曾被當成專業籃球鞋穿着的Pro-Keds，過往乘着Hip Hop文化興起而走紅，今年再度回歸，更帶來與Footpatrol聯乘的Pacthwork鞋款，鞋迷們又多一個新選擇！

C.P.U.旗艦店

地點：尖沙咀河內道18號K11購物藝術館

1樓121至122號舖

查詢：2412 1809
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