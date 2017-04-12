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﻿吉蒂貓Cute爆登場

2017-04-12 列印
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         ete!與大受歡迎的Hello Kitty攜手推出一系列全新聯乘作，當中包括涼鞋、帆布鞋、背囊、小收納袋、行李牌配多功能護照套裝等春夏單品，除了以紅色、粉紅色及白色為主調，部份單品更加入立體蝴蝶結細節，增加玩味感。此外，於明天（4月13日）前在Pop-up Store或Online Store購買指定貨品滿淨價$1,200，便可免費獲贈Hello Kitty公仔雪豆頸枕一套。售價：$599

文：Travis

查詢：etehellokitty.com

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