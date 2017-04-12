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﻿踏上鐵騎文化

2017-04-12 列印
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        Converse最近與日本街頭品牌Neighborhood推出聯乘企劃，以軍服元素和鐵騎文化為靈感，推出One Star '74及Chuck '70兩款球鞋。前者以麖皮鞋面搭配真皮襯裡，鞋側的經典星箭圖案綴有不少細節，而後者用上真皮帆布作鞋面，鞋頭附shift字樣的橡膠皮革魔術貼，正是顯示鐵騎文化中的「變速（Gear Shift）」概念。

售價：

Chuck '70 $839        

One Star '74 $799

文：Travis

查詢：2162 8009
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