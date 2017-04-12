 Advertisement
  • 2017年4月12日 星期三
  • 22º
  • 82%
熱門： 超賣機位黎諾懿金像獎換肝中四女

日報新聞 > 副刊

﻿滿Fun復活節假期

2017-04-12 列印
■酒店備有各式攤位遊戲。
■熱情果鏡面蛋糕（後）及炸番薯蝦球配粟米汁（前）
Previous Next

  為讓客人歡度佳節，帝景酒店推出復活節滿「FUN」之旅住宿計畫，推介當中的「躍動‧晚饗住宿計畫」（$1,998），包括兩位成人及一位小童入住山景客房一晚，以及自助晚餐和自助早餐，小朋友可參加滋味派對美食製作班，並獲攤位遊戲券一張。大家亦可加錢升級至海洋世界、探索太空、足球狂熱等主題客房，投入夢幻世界之中。

  酒店備有多個攤位遊戲，分為活力、玩樂及潮玩區，包括水上搖船歷險、經典懷舊遊戲、VR虛擬實境遊戲等。玩樂過後，可享用「愛嚐鮮‧愛饗樂自助晚餐」，總廚以各種食材炮製成紅、橙、黃、綠、紫、黑及白七種顏色美食，款款滋味！文：Kaka

地點：荃灣汀九青山公路353號

查詢：3716 2898
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd