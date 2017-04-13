﻿泰南董里 隱世避靜小島

泰國南部地區的董里府（Trang）是個新興遊點，從董里碼頭乘船出海，便可來到不少位處國家公園範圍內的隱世小島，這些小島水清沙幼，環境媲美馬爾代夫！文、圖︰Kengi



鳴謝︰泰國政府旅遊局（香港）



到訪董里，其中一項熱門玩意就是海島遊，這趟我的目的地是當地以西海域的Hat Chao Mai國家公園一帶。我從董里碼頭出發，大約15分鐘船程便率先來到穆島（Koh Mook），這裏的Charlie Beach對開海面，有個著名海中洞穴Morakot Cave，我們隨着導遊逐一下水後，便手牽着手潛入漆黑洞穴，通過一條長約80米的海道後，便可來到一處神秘沙灘，行程中最精采的地方，是當光線從洞外透進洞口時，會透出如藍寶石般的剔透光芒，格外美麗，加上這杳無人煙的隱世沙灘，確能讓人享受與世隔絕的快感。



洞穴浮潛 訪世外桃源



告別Morakot Cave後，我們繼續在Ko Cheuk及Ko Ma島的外圍浮潛，這一帶的水底，珊瑚種類豐富，魚兒在身邊轉來轉去很活躍。在回程前，還會在區內最著名的小島Ko Kradan（卡丹島）小歇，這裏的海灣既碧綠又清澈，教人看得陶醉。



回到下榻的穆島，只見該島面積比區內其他的外島為大，並有多家不同級數的酒店及度假村，也有漁村、士多、餐廳及酒吧等，吸引不少旅客在此投宿，享受數天寧靜無污染的假期。



www.tourismthailand.org/hk（泰國旅遊局香港網頁）