﻿歐洲三強 小巧玩樂精英

平治上周在港推出新改良版GLA，正面迎戰剛剛在港上市的全新MINI Countryman和奧迪Q2，小型玩樂車市場真熱鬧。



文、圖：彭志揚



GLA 齊料包裝



新GLA售價貴了，原因是廠方把LED頭燈、玻璃頂、十八吋胎軨、後泊鏡頭等列為標準項目，GLA250則多了AMG跑車套餐、免匙系統、電尾門及跑車避震。車子換上新款泵把和鬼面罩，懸掛升高30mm，中控台屏幕增至8吋，同時新添駕駛模式系統。GLA200和GLA250 AMG引擎配搭跟舊版相同，後者再沒有四驅版。



廠方為GLA提供三年保證車價「先供後買」輕鬆上車計劃，GLA200及GLA250每月供款分別低至$5,999起（限首20部）及$7,078起。



Countryman空間大增



新一代MINI Countryman體積大增，港版分開Cooper（1.5 Turbo，$329,800起）及Cooper S（2.0 Turbo，$398,800起）兩款，標準配套包括LED頭燈、玻璃頂、後泊鏡頭和自動尾門。



售價：$329,800起 查詢：3193 6800



Q2 35TFSI首批送禮



奧迪全新Q2暫時只有35TFSI（1.4 Turbo）前驅版供應，優惠期內附送天窗、免匙系統、可變色表板飾燈等設備。至於限定網上發售的Edition #1特別版，配備S-Line包圍和十九吋軨等，售價$399,800起。售價：$339,900起



查詢：3465 0000