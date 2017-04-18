﻿水石竹藤 峇里環保度假屋

印尼峇里島（Bali）是人氣度假勝地，其中Alila Villas Uluwatu度假村便帶給旅客嶄新體驗，因為這裏堅持可持續發展理念，除通過光、影為建築物營造氣氛，更把自然材料與環境完美融合，相當有意思。 文、圖︰Kengi



鳴謝︰Alila Villas Uluwatu、國泰航空



外形呈蘑菇狀的峇里島，可供探索的地方實在很多，好像烏魯瓦圖（Uluwatu），便在「蘑菇」最下方，也即是Bukit半島的西南端，這裏最著名的景點就是位於崖上的烏魯瓦圖廟，至於Alila Villas Uluwatu，便建於距離該廟約十五分鐘車程的崖壁上面。



甫抵達度假村，印象最深便是那個濱臨大海的開放式大堂，眼前是波靜如鏡的水池，映照着兩旁的椰樹及天邊的雲朵，加上水池前方還有看似無邊際的蔚藍色泳池及海洋，活脫就是一幅山水畫。



支持永續能源



整家酒店的建築設計，使用大量的水、石、竹、藤等四大素材，好像隨處可見、以木材搭建的Cabana小屋，便加入條紋與透光元素營造獨特光影效果，是當地傳統棚屋的別注版。至於泳池邊的Cabana更附設有日光浴牀，而最大的Sunset Cabana原來是酒吧，讓客人可在日落時躺在沙發上細賞美景。



客房方面，便有一房別墅五十六幢、兩房別墅三幢及三房崖邊別墅六幢，每幢別墅均附設私人泳池及棚屋，重點是無論房間及酒店範圍內使用的木頭，都是以舊火車軌及電線杆循環再用，配合大量有助降溫熔岩石鋪在屋頂，以及隔熱效能極高的竹棚天花，均可減低能源消耗，有助環保節能。



豐富美食 大快朵頤



在此作客，大家也不妨一試度假村的水療服務，另為方便客人，一眾的Alila品牌護理用品如太陽油、防蚊膏及保濕噴霧等，也會擺放在酒店的大堂及餐廳等供客人免費使用，確是相當貼心呢！



說到餐廳，主打正宗印尼菜的The Warung（在印尼語解作街上的攤子，泛指街頭美食），設計保留印尼傳統的長餐桌，另也設多張小木桌供情侶入座，這裏的菜餚味道香濃可口，令人回味。此外，新裝修的Quila餐廳也不錯，曾在香港高級食府工作的主廚，每晚會為客人送上十道新派創意菜式。



Alila Villas Uluwatu



地址︰Jl. Belimbing Sari, Banjar Tambiyak, Desa Pecatu, Uluwatu, Bali



電話︰62 361 848 2166



網頁︰www.alilahotels.com/uluwatu



山路踏單車



作客Alila Villas Uluwatu，愛騎單車的便不妨來一趟騎車旅程，度假村便為客人免費提供單車在村內使用，而打算體驗較長途騎車樂的客人，則可付費參加兩小時的行程，由熟路的領隊陪同下沿山路探索。



親手種樹



下榻時，不妨參加當地的Journey to Environment導賞團，這是Alila Experience的體驗活動之一（須額外收費），可按客人的行程自定時間，極具彈性。



導賞團由專家講解如何貫徹Eco-friendly的友善環境概念，減少對地球的污染。行程中，可了解到幾項循環資源的模式，包括利用水道來貯存雨水，原來度假村的建築是逐層而下設計，透過水道，便可利用地心吸力把收集得來的雨水存到水缸以供灌溉之用。度假村會把井水進行過濾及消毒後，讓清純的水重新入樽，供應每日所需。此外，度假村還堅持種植烏魯瓦圖的原生植物，以保持生態系統平衡。



旅遊備忘



持特區護照或BNO護照前往印尼均獲豁免簽證，最長逗留期為三十天。



查詢︰3651 0200 (印尼領事館)



國泰航空香港直航印尼峇里島，來回經濟客位機票約3,060港元起，未連稅項及相關服務費。



網頁︰www.cathaypacific.com



Alila Villas Uluwatu一房別墅，每晚由808美元（約6,286港元）起，已連稅。



網頁︰www.alilahotels.com/uluwatu



www.balitourismboard.org（峇里島官方旅遊網頁）



www.indonesia.travel/en（印尼旅遊局網頁）