﻿和風豆腐宴

我上月去了一趟日本溫泉之旅，順道多待兩天，在東京覓食！除了嚐到刺身壽司、時令蟹隻外，我還在友人建議下，到六本木附近的Tofuya Ukai享用了一頓別致的豆腐料理。文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



甫到達Tofuya Ukai，我便被這間位處東京鐵塔下的江戶庭園式餐廳吸引，穿過彎彎的石級小徑，旁邊盡是清麗的梅花及綠油油的樹木，恍似世外桃源。



這裏除了有以北海道大豆和泉水炮製的豆腐外，還有多款精緻菜餚。我所點的懷石豆腐料理，奉上春山菜配鱒魚，鮮甜的鱒魚柳和香脆的炸鱒魚尾乾，口感對比強烈，頗有特色。招牌菜炸薄豆腐內裏軟滑，外層焦香薄脆，伴以辛辣的青葱絲及微甜的味噌醬享用，更添風味。



精緻可口三重奏



接下來的三重奏賣相優雅，番茄果子凍甜酸開胃，車海老玉子燒配上精緻可口香菇薑飯散壽司（Chirashi）及甜中帶鹹的全麥麵筋（Seitan），口感恰似上海菜四喜烤麩，佐以清甜的自家製豆腐糊和鮮甜幼嫩的時令竹筍同吃，十分夾配。



另一道豆腐昆布大地魚湯凸顯豆香氤氳，豐盛綿滑的自家製豆腐，鮮甜清淡。吃過薯仔櫻花蝦和燒鱒魚味噌醬後，下一道竹筍斧飯用上醬油、味淋及清酒炮製，鮮甜爽口的竹筍與豆腐粒和日本珍珠米飯同吃，鮮美滋味，是一道健康素食。最後一道甜點糯米甜餅拌紅豆和鹽漬櫻花，以櫻桃葉片伴碟，集鹹甜風味於一身，為靜謐優雅的豆腐宴畫上完美句點 。



Tofuya Ukai



地址：日本東京都港區芝公園4-4-13



查詢：+81 03-3436-1028



收費：午餐每位5940日圓，約420港元。