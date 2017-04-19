﻿呵護雙足 慳位無痛按腳機

愈來愈多人愛用按腳機，事關傳統按摩椅體積太大，佔用家居空間亦多，相比之下，按腳機體積較小，針對性按摩雙腳，消除一天的疲勞。OSIM近日才推出的全新腳部按摩機，主攻愛穿高跟鞋的女士市場，滾輪及氣袋均經全新設計，以「呵護模式」按摩雙腳，力度適中，出名高要求的阿卓爸爸用過都讚好！文：阿卓爸爸



圖：褚樂琪



滾輪按壓力度均勻



事實上，香港人特別喜愛按摩腳部，看市面有那麼多腳底按摩店便知。傳統按腳機結構雖精密，仍很難百分百模仿人手按摩，原因是機內空間太小，滾輪需固定地擺放中央，再配合氣壓，不夠空間造出按摩椅的可活動滾輪。另一問題是，大部份按腳機力度過大，就算開啟最細力度，女性用家都承受不到。



OSIM新按腳機名為「高跟閨蜜」，顧名思義，針對紓緩女士穿高跟鞋的種種不適，此機賣點是，內裏一系列滾輪和氣袋都經重新設計。阿卓爸爸測試新機前一天，特意穿上較高跟的男裝皮鞋一整天，希望有女士們穿着高跟鞋的疲勞感覺。說也奇怪，原來那種腿部痠麻的感覺，跟穿波鞋步行真的不一樣！



機身圖案每部不同



廠方說，「高跟閨蜜」的氣袋滾輪設計與別不同，動作較其他系統細膩，其利用精準定位和獨立氣囊，針對腳踝、足底和小腿重點按摩，而且也強化按壓滾輪的舒適度，力度不會過強。上置覆蓋式氣袋把腳部向下壓，能夠刺激腳趾、足弓和腳底等反射區。此外，與其他按腳機不同，新系統特別設有五種美腿程式，包括最輕柔的「呵護」程式，適合首次進行腳部按摩或怕痛的女士。



特別要留意的是，「高跟閨蜜」機身上的美觀圖案，如果你仔細一點看，會發現每部機上的圖案都不同，原因是廠方特別以人手水印塗上，工序是先把水印圖案浮於水面，再用人手把機身外殼放在水面上，吸黏圖案，故此每部按腳機的圖案位置和效果都有些少分別。



測試評語 模式剛柔兼備



經驗所得，阿卓爸爸以往試用按摩椅時，總會喊叫不停，因力度較大，但今次試用「高跟閨蜜」的「輕柔」模式時，沒喊叫聲，因為沒有刺痛的按摩動作，相反是享受被柔順按壓的感覺。



系統智能度比想像中好，大部份程式是輕柔為主，但當啟動「反射區模式」和「美腳模式」時，整個系統頓變強而有力，就連阿卓爸爸這種經驗老手，也有很新鮮的感覺，因為滾輪動作是從前腳掌湧泉穴開始慢慢向後，加上其中一個橫向鬆弛動作，與人手推按極為相似，與傳統穴位按腳機完全不同。在「Beauty」模式中，氣袋會加力按着小腿約十秒，然後在一剎放氣，產生強大的按摩力，效果非常有趣，阿卓爸爸認為，連男士們也適用。值得一提是它的重量非常輕巧，是普通按腳機的一半重量，女士亦可輕易搬動。



OSIM高跟閨蜜



售價：$2,288（原價$2,888，優惠期由即日至4月23日）



查詢：2173 7868



