﻿其他推介 模擬刮痧

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2017-04-19 列印
模擬刮痧
母親節之選
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        由Ogawa研發的Foot Therapy叻叻美腿機（OF-0600），有多個先進的氣袋和活動組件，能造出刮痧和推拿等效果，是坊間鮮見的按摩功能。

售價：$2,980 查詢：3465 6262

母親節之選

        OSIM趁母親節將至，再力推小天后復刻版按摩椅，配備「子母球按摩科技」，結合按摩滾輪及摩力球，能針對媽媽受壓的肩頸、上背及腰部，有效趕走整天家務和工作帶來的肌肉痠痛及疲勞。品牌更推出「寵愛皇后價」$11,499（原價$11,999），各位孝順仔女不妨考慮。
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