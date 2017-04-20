﻿塞班越野馳騁

不懂駕車便無法享受馳騁的樂趣？那倒未必！來到塞班島（Saipan），任何人都可以挑戰駕駛越野四驅車的刺激，特別是日落時暢玩，更可賞盡暮色下的太平洋海岸美景！文、圖：Rachel



鳴謝：HK Express、馬利亞納觀光局



在塞班島打算體驗駕駛越野四驅車（暱稱為ATV）的樂趣，報名前最好先弄清楚，因為有些公司要求駕駛者必須持有駕駛執照，其他如Star ATV則歡迎任何人士（十六歲以下須有家長或成年人陪同）參加，全因後者所經過的路段都不涉及公路，全是荒山野嶺，難度不大，就是新手或家庭客也能輕鬆應付。



Star ATV的大本營位於塞班島南部Kanat Tabla，是一處較隱蔽的山丘林區，雖說有點簡陋，卻備有二十多輛越野四驅車，就是大夥兒來玩也沒問題。



勇闖山嶺 賞盡美景



駕駛越野四驅車其實比汽車簡單得多，教練先會示範啟動、煞車及控制油門等基本動作，很快便可掌握，穿上護膝、護腕及頭盔等安全裝備後，便可在營地繞圈練習，若真的駕馭不了，放心，教練會與你「同車」而行。一切準備妥當，大家便可隨教練順序上山，開始大約個小半時的ATV之旅。



整段路多為「石仔路」，行來頗顛簸，幸而上、下山路段坡幅不算大，我的經驗是只要控制好油門，慢慢給油及收油，便能走得暢順。沿途山野清幽，每至靚景位置，教練便會示意停下讓我們拍照及休息，最難忘是登臨山頂時有一大片的草原，風吹過時如波浪起伏，恰巧金黃暮色灑至，配合眼底的一望無際太平洋海岸景色，美得不得了，難怪大家都忙着拍造型照，玩至不願離去！



塞班ATV之旅



費用：50美元（約388港元）



網頁：www.facebook.com/public/Star-Atv