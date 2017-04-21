﻿美女劇照師 器材愛從簡

《星聲夢裡人》的女主角在鏡頭後歷盡演員的辛酸，但其實為電影工業灑熱血的又豈止演員？嬌滴滴的Justine Yeung（楊應琪）擔任電影劇照攝影師超過十年，整天捧着厚重單反相機及隔音盒的她，在片場日曬雨淋只屬等閒，驚險如入火場及在海裏拍攝亦無不經歷過，真是少一點熱誠都不行。難怪工作以外，Justine只愛拿着輕巧的iPhone四處拍攝，不過功力深厚的她，一樣可以拍出電影感十足的快拍（Snap-Shoot）！



文：Anna 圖：Anna、受訪者提供



電影劇照攝影師，顧名思義其工作就是拍攝電影場景，由於演員的演出只有一、兩Take，攝影師要在瞬間捕捉最令人肉緊一刻。一般看見電影拍攝器材都極具規模，但劇照師的器材卻非常輕巧，Justine解釋道：「以前在Studio（影樓）拍攝，環境、燈光及擺設都要自己一手一腳Set出來，但在片場拍攝，現場環境不受控制，所以根本不用帶太多器材。」



電影拍攝期間當然禁止閃燈，就連Justine的相機都要加入隔音盒來除去快門聲，以免影響電影收音。拍攝時她多數站得遠遠的，以免影響電影拍攝。而且電影場景一般相當短暫，所以拍攝時甚少需要換鏡頭，即使跟隨隊伍到橫琴片場拍攝數月，她亦只會帶備兩、三支鏡頭，更以遠攝鏡為主，反而相機則必定會帶多一部做後備，「早前拍攝《狂獸》，其中一幕扮水中打鬥，水花由四方八面噴過來，拍攝機即使已用防水袋保護，亦都捱不住，要轉用後備機。」Justine說。



工作以外iPhone不離手



在水中拍攝，相機難免受損，Justine更試過在火場中拍攝，連身體也受不了。「拍攝《救火英雄》時，我只戴着一個N95口罩，結果導演一叫Cut，我即時衝出片場外嘔。」除經歷外，同樣令筆者感到驚訝的是Justine所用的相機只是Canon 5DS R，而非較大感光元件的中片幅機，Justine直言：「選用此機除了因為習慣，亦都要考慮有沒有隔音箱可以配合到。另外5DS R的像素亦高，拍攝RAW檔交回導演做電影Poster，已經綽綽有餘。」



平時用開大機拍攝劇照，但原來Justine一有空就會用iPhone到處影相，她還大讚iPhone的拍攝功能夠全面。「工作時主要用大機遠攝演員，但我在空閒時，會用iPhone拍攝一些場景Snap-Shoot。iPhone拍出來的相片質素很好，放上網簡單又方便。」



Justine展示眾多電影感十足的Snap-Shoot，原來都是用iPhone拍攝的，有些連Filter都不用加，只以內置的修正功能微調，效果令人驚艷！她更教路，拍攝時調整曝光（即對焦格旁的太陽標誌）是指定動作，更常常會將其拉到最低，事後才慢慢執，大家下次用iPhone影相，不妨照跟！