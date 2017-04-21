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﻿得獎單車頭盔

2017-04-21 列印
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  單車友晚上在公路練車，遇上視野不佳的下雨天，更要在裝備上做足工夫以策安全。近日有代理引入Lumos Helmet智能單車頭盔，頭盔的前方及背面都設有訊號燈，駕駛者可以通過遙控器的左右按鍵，令頭盔後方亮起左轉或右轉的訊號燈。頭盔亦內置感應器，當感應到煞車時，可同時亮起前後四支訊號燈，方便提醒其他道路使用者。頭盔及無線遙控器都備有防雨水功能，設計完善，難怪產品曾榮獲英國設計博物館（交通組別）年度設計大獎！

售價：$1,680文：Anna

查詢：9272 8918
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