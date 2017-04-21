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﻿櫻花特別版風筒

2017-04-21 列印
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  母親節快到，送禮物要靚又要實用，難度分爆燈！好在Dyson Supersonic風筒近日推出母親節限量版，紫紅色風筒搭配櫻花粉禮盒，外形絕對滿分。功能方面，其Dyson V9專利數碼摩打可以集中輸出強勁氣流，再加上智能溫度控制功能，夏天吹乾長長秀髮不止夠快，仲可以避免吹到成身汗。新品今日公開發售，雖然特別版叫價$3,580，不過買完可以全家一齊用，計落有賺！

售價：$3,580文：Anna

查詢：2926 2300
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