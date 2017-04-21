 Advertisement
  • 2017年4月21日 星期五
  • 29º
  • 81%
熱門： 葉繼歡城城擺酒捐肝聯合航空急症室加價

日報新聞 > 副刊

﻿抵玩電腦背包

2017-04-21 列印
Previous Next

  內地手機品牌小米今年密密推出了不少新產品，除了智能配件，亦有不少生活百貨，毛巾、頸枕，甚至銀包都有，而且性價比相當高。早前小米還推出了電腦背包，名為小米極簡都市雙肩包，設計一如其名，外形簡約易Carry，袋內空間亦好實用，設有四重儲存格，其中電腦專屬格可放14吋筆電，而袋邊的PVC塗層袋可有效防水，夏天擺放用過的雨傘亦不會弄濕其他物品。定價只是二百多元，好抵玩！

售價：$229文：Anna

查詢：3001 1888
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd