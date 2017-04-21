﻿皇室鍾情 香辣泰饌

泰菜酸辣開胃，深得港人喜愛。最近有「泰國皇室料理」美譽的名店Blue Elephant登陸香港，帶來燒大蝦炒金邊粉、青咖喱雞等招牌名菜，當中以新鮮泰國香料及足料大頭蝦煮製的冬蔭功湯最吸引，酸辣得來富層次，令人胃口大開。文：KaKa



泰菜館Blue Elephant享負盛名，在倫敦、巴黎、哥本哈根各大城市都設有分店，不少饗客更專誠到泰國朝聖。餐廳多年來備受名人政要及泰國皇室捧場，如俄羅斯總統普京、新加坡前總理吳作棟等，創辦人Nooror Somany因此有「皇室御廚」的美譽，最近品牌登陸香港，取名Thai Brassiere by Blue Elephant，為全球第十二家分店。店方從泰國派出大廚Santi Buaphaeng來港擔任顧問，負責訓練香港團隊，以保持正宗風味。



港店獨家榴槤撻



新店保留泰國店餐牌約七成菜式，包括燒大蝦炒金邊粉、青咖喱雞、馬沙那羊及大蝦冬蔭功湯等招牌名菜。



冬蔭功湯的湯汁吸收了大頭蝦蝦頭的油香精華，香辣但不嗆喉。湯頭除有檸檬葉、香茅、青檸、紅辣椒等傳統材料，還加入本地少見的鳥眼辣椒，令湯辣度更富層次。店方每日運來新鮮香料，花四小時打磨，有客人落柯打才煮湯，最後用陶瓷火鍋奉上，保持在攝氏八十至九十度之間溫度，最能突出鮮味層次。還要一提，大頭蝦選用泰國貨色，每隻足有四百五十克重，用來煮冬蔭功湯和炒金邊粉，蝦膏正是菜式惹味的來源。



另有多款特色甜品，除傳統芒果糯米飯，香港店獨家供應暖心榴槤撻，做法是將泰國榴槤肉混合Mascarpone、Ricotta及忌廉芝士，加入撻皮內焗製而成，質感及賣相有點像法式焦糖布甸，但結合了芝士及榴槤的味道，連表層的薄脆也是榴槤所製，榴槤迷不要錯過。



Thai Brassiere by Blue Elephant



地址：尖沙咀海港城



港威商場3樓



3303號鋪



查詢：2328 2328