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  • 2017年4月22日 星期六
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﻿時尚首爾 10 Soul Pop Up

2017-04-22 列印
Rocket X Lunch eye for an eye背心 $459
Rocket X Lunch紅色格仔連身裙$859
Rocket X Lunch紅色格仔Top $459
Rocket X Lunch銀色Cap帽 $499
MNN紅色大褸 $13,999
粉紅色Blindness長褲 $5,699
粉紅色Blindness外套 $7,899
簡約暗黑風格
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        韓國潮流打得火熱，本地時裝集團I.T新季在「首爾時裝周」就帶來了十個品牌，並舉行名為Seoul's 10 Soul Pop Up的展場，將韓國時尚新勢力展現。

全新時裝形態

　　品牌設計師HyunMin Han於韓國Samsung Art and Design Institute畢業，先後在WOOYOUNGMI及LEIGH擔任設計工作。品牌以上世紀60年代的設計為基礎，加入新穎的剪裁、物料細節及圖案，呈現獨特的韓式美學。

簡約暗黑風格

　　設計以簡約暗黑風格見稱的Blindness，於2013年春季由設計師KyuYong Shin及Jong Taek Lee所創立的品牌，多次入選Seoul's 10 Soul，更於2017年獲得LVMH Prize Short Finalist獎項。

　　10 Soul Pop Up展場擺放了十位設計師的全新作品，包括Blindness、Bourie、D-Antidote、D.Gnak、Moohong、MNN、Nohke、Pushbutton、Resurrection及Rocket X Lunch，每個品牌均有不同風格，就如設計師Jinwon Woo在2010年3月創立的Rocket X Lunch，除曾獲取2008年 「KOLON CONTEST」、2009「DOOTA CONTEST」，更於2016年獲得10 SOUL十大韓國品牌的名譽，星級粉絲如金泫雅、李奎賢、金多賢及南柱赫等均熱捧。文：小柔 部份圖片：各品牌提供

日期：即日至5月4日

地點：I.T, 銅鑼灣希慎道地下
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