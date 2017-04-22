﻿時尚首爾 10 Soul Pop Up

全新時裝形態
品牌設計師HyunMin Han於韓國Samsung Art and Design Institute畢業，先後在WOOYOUNGMI及LEIGH擔任設計工作。品牌以上世紀60年代的設計為基礎，加入新穎的剪裁、物料細節及圖案，呈現獨特的韓式美學。
簡約暗黑風格
設計以簡約暗黑風格見稱的Blindness，於2013年春季由設計師KyuYong Shin及Jong Taek Lee所創立的品牌，多次入選Seoul's 10 Soul，更於2017年獲得LVMH Prize Short Finalist獎項。
10 Soul Pop Up展場擺放了十位設計師的全新作品，包括Blindness、Bourie、D-Antidote、D.Gnak、Moohong、MNN、Nohke、Pushbutton、Resurrection及Rocket X Lunch，每個品牌均有不同風格，就如設計師Jinwon Woo在2010年3月創立的Rocket X Lunch，除曾獲取2008年 「KOLON CONTEST」、2009「DOOTA CONTEST」，更於2016年獲得10 SOUL十大韓國品牌的名譽，星級粉絲如金泫雅、李奎賢、金多賢及南柱赫等均熱捧。文：小柔 部份圖片：各品牌提供
日期：即日至5月4日
地點：I.T, 銅鑼灣希慎道地下