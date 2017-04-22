 Advertisement
  • 2017年4月22日 星期六
  • 21º
  • 64%
熱門： 葉繼歡城城擺酒捐肝聯合航空急症室加價

日報新聞 > 副刊

﻿甜美少女 走進失常日子

2017-04-22 列印
Previous Next

　　改編自美國著名傳記作家蘇珊娜卡哈蘭於2012年出版的自傳式同名暢銷書籍《我的失常日記》（《Brain On Fire》），由愛爾蘭新銳導演謝拉巴倫自編自導，由嘉兒莫蕊茲領銜主演 。

　　故事講述剛從大學畢業的蘇珊娜（嘉兒莫蕊茲飾）在《紐約郵報》從事夢寐以求的記者工作，入行不久就深得重用，又與音樂人史提芬（湯馬士曼飾）蜜運之中，事業愛情兩得意。但好景不常，蘇珊娜突然患上久久未瘉的感冒，身體狀態每況愈下，她開始變得善忘、無法完成工作，更開始出現幻聽和幻覺，甚至癲癇症狀……父母陪伴她四處求醫，留院多時，卻無人能斷症。究竟是甚麼令蘇珊娜走進失常日子？文：Ki

上映日期：4月27日

級別：IIA        

片長：89分鐘
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd