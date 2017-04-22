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﻿養老金泡湯　八十歲耆兵食大茶飯

2017-04-22 列印
八十歲一鋪清袋，決定向銀行作出報復。
三位「耆」兵決定豁出去食大茶飯。
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　　如果你已踏入八十高齡，卻發現自己儲蓄一鋪清袋，你會有甚麼反應？

　　由扎克布拉夫執導、三大金像巨星摩根費曼、米高堅和艾倫雅堅主演的《搶錢耆兵》（《Going in Style》），正正演活這一幕！三人在故事分別飾演多年老友Willie、Joe及Al，有日他們忽然發覺自己的養老金無故泡湯，為了應付退休生活，但又想擺脫循規蹈矩的刻板日子，所以決定鋌而走險，放手一博，根據漫長的計劃，決心洗劫那間吞掉自己棺材本的銀行！過程中這批八十歲的搶錢「耆」兵搞出無限笑料，究竟會否成功攞回自己失去的東西？大家要拭目以待。文：Ki

上映日期：5月4日
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