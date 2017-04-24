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﻿全面換季攻略

2017-04-24 列印
Jurlique Rosewater Balancing Mist Intense Deluxe Edition $620 萃取多種天然玫瑰花精華，為肌膚即時帶來水潤亮澤。品牌將於5月4日起推出限定優惠，每位顧客凡選購限量版玫瑰衡肌花卉水，均可獲贈一條The Chief Project「香港製造」 手帕。
Fresh Rose Deep Hydration Facial Toner $370 以天然純正玫瑰花瓣為主要成份的玫瑰深層補濕柔膚水，有助紓緩轉季敏感肌膚。
Jurlique Activating Water Essence $490 高濃度的活肌水精華，蘊含活機種植萃取物，即時為肌膚補水。
Laneige Clear-C Peeling Mask $145 加入草莓籽顆粒，輕輕按摩有助溫和去角質，令肌膚更幼滑。
Valmont Prime Renewing Pack $3,200 結合人參萃取物，令活性成份快速滲透至肌膚底層，提升微循環系統。
Sabon Dead Sea 3 in 1 Facial Scrub Mask $540 集補濕、磨砂及滋養的三合一功能磨砂面膜，蘊含豐盈的死海泥，有助促進血液循環。
Helena Rubinstein Prodigy Reversis Night The Cream & Mask $2,480 蘊含雪絨花酸，對抗游離基，並鞏固皮膚細胞膜結構，可厚敷作面膜使用。
Nuface Trinity Tone, Glow & Go Collection $1,650 微電流按摩器，可助提升肌膚緊緻度，每次使用五至二十分鐘，建議配合附有的Gel一同使用。
Foreo Luna Mini 2 $1,450 迷你淨透潔面儀採用垂直透膚聲波脈動專利技術，可助深層去除污垢和油脂，而矽膠刷頭設計則可抑制細菌滋生。
SK II Masterpiece Pitera Cream $3,880 結合Pitera及最珍稀的日本桃類品種「荒川青桃」，有助緊緻肌膚。
Helena Rubinstein Prodigy Reversis Night Dewy Essence $1,210 結合美容液與精華油的滋養，液體狀令肌膚更易吸收，而其雪絨花精華則有提升輪廓作用。
évolué Hydrating Serum $650 主要成份為葡萄柚籽及透明質酸，能將補濕精華深入滲透至肌膚底層。
belif Rose gemma concentrate oil $430/30ml 嚴選優質薔薇玫瑰花蕾，再利用優質山茶花油及葵花油作底油，為肌膚補充養份。
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        天氣逐漸炎熱，加上油脂分泌失衡，肌膚容易變得敏感脆弱，甚至出現油脂粒，是時候為護膚品全面換季，讓肌膚得到適當補給！

文︰Angel　部份圖片︰黃幹文

模特兒︰Nora@Starz People

水油平衡爽膚水

         爽膚水有平衡肌膚作用，是潔膚後的第一個護膚程序，玫瑰花有補濕及紓緩敏感功效，如Fresh的Rose Deep Hydration Facial Toner及Jurlique的Rosewater Balancing Mist Intense Deluxe Edition，都以優質的玫瑰花精華加入爽膚水中，為肌膚作最好的底層修護。

更新面膜即時補給

　　更新面膜有急救肌膚作用，如發現皮膚的角質層過厚，可敷上含果酸或磨砂功效的面膜，如Laneige的Clear-C Peeling Mask及Sabon Dead Sea 3 in 1 Facial Scrub Mask都有去除肌膚角質功效；而Valmont Prime Renewing Pack蘊含人參萃取物，有助提升血液循環，肌膚即時變得白淨。建議每日交替使用不同類型的面膜，讓皮膚吸收不同養份。

輕便美容家電

  美容界近年不斷推出小家電，而且愈出愈小巧，即使出Trip旅行亦方便攜帶，如新登場的Nuface Trinity Tone, Glow & Go Collection及Foreo Luna Mini 2，只有一隻手掌大小， 從此由潔淨到修護，都可依靠小儀器了。

修護精華面霜

  當肌膚特別脆弱時，要加倍留意晚間修護，皆因睡眠時間是皮膚吸收養份的最好時機。全新進駐香港巿場的美國護膚品牌évolué可說是美容界注目新星，標榜不含化學物質及防腐劑，連國際影星Emma Watson都曾自掏腰包購買，並在社交平台分享用後感，甚有話題性。

Apivita 2530 3288

belif  2110 0131



Foreo 2522 2886

Fresh 2113 8106

Jurlique 2506 3028

Helena Rubinstein2314 1059

Nuface 2869 5816

Laneige 3571 9952

Valmont 3691 8996

Sabon 2722 3106

SK II 3426 2767
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