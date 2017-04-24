﻿全面換季攻略

天氣逐漸炎熱，加上油脂分泌失衡，肌膚容易變得敏感脆弱，甚至出現油脂粒，是時候為護膚品全面換季，讓肌膚得到適當補給！



文︰Angel 部份圖片︰黃幹文



模特兒︰Nora@Starz People



水油平衡爽膚水



爽膚水有平衡肌膚作用，是潔膚後的第一個護膚程序，玫瑰花有補濕及紓緩敏感功效，如Fresh的Rose Deep Hydration Facial Toner及Jurlique的Rosewater Balancing Mist Intense Deluxe Edition，都以優質的玫瑰花精華加入爽膚水中，為肌膚作最好的底層修護。



更新面膜即時補給



更新面膜有急救肌膚作用，如發現皮膚的角質層過厚，可敷上含果酸或磨砂功效的面膜，如Laneige的Clear-C Peeling Mask及Sabon Dead Sea 3 in 1 Facial Scrub Mask都有去除肌膚角質功效；而Valmont Prime Renewing Pack蘊含人參萃取物，有助提升血液循環，肌膚即時變得白淨。建議每日交替使用不同類型的面膜，讓皮膚吸收不同養份。



輕便美容家電



美容界近年不斷推出小家電，而且愈出愈小巧，即使出Trip旅行亦方便攜帶，如新登場的Nuface Trinity Tone, Glow & Go Collection及Foreo Luna Mini 2，只有一隻手掌大小， 從此由潔淨到修護，都可依靠小儀器了。



修護精華面霜



當肌膚特別脆弱時，要加倍留意晚間修護，皆因睡眠時間是皮膚吸收養份的最好時機。全新進駐香港巿場的美國護膚品牌évolué可說是美容界注目新星，標榜不含化學物質及防腐劑，連國際影星Emma Watson都曾自掏腰包購買，並在社交平台分享用後感，甚有話題性。



Apivita 2530 3288



belif 2110 0131







Foreo 2522 2886



Fresh 2113 8106



Jurlique 2506 3028



Helena Rubinstein2314 1059



Nuface 2869 5816



Laneige 3571 9952



Valmont 3691 8996



Sabon 2722 3106



SK II 3426 2767