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﻿鞋履發放笑能量

2017-04-24 列印
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　　風靡全球的黃色哈哈笑圖像Smiley World大家一定認識，時至今日，它已不再只是一個圖像這樣簡單，背後更潛藏一種微笑力量。本地鞋履品牌House of Avenues今個夏天首度與Smiley World合作，並於銅鑼灣耀華街首設Pop-up Store，推出多款以這哈哈笑臉孔為設計概念的鞋履，實行讓穿者時刻感受到微笑力量。系列備有Sneakers、平底鞋、高跟鞋及涼鞋款式，部份更有童裝系列， 想襯番對親子裝亦可。

系列售價︰$590至$1,395

文︰Angel

查詢︰2524 3977
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