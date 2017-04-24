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﻿拼湊心跡型格首飾

2017-04-24 列印
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　　母親節即將來臨，相信不同年齡層的女士都會喜愛容易Mix & Match的首飾，Pandora心跡系列以不同的心形吊飾組合而成，滿載愛意，相信會是各位孝順子女送禮之選。大家更可自行組合手鐲與串飾，拼湊出專屬的首飾，如以限量版Moments愛心琺瑯925銀手鐲，配上14K金透明鋯石琺瑯串飾，型格又得體。

系列售價︰手鐲$799、串飾各$499起

文︰Angel

查詢︰2117 4650
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