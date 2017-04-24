系列售價︰手鐲$799、串飾各$499起
文︰Angel
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七名警員佔中期間在金鐘變電站外毆打公民黨前成員曾健超，被區域法院裁定襲擊致他人受傷罪成，各判囚兩年。為支援七警上訴，由譚惠珠牽頭的「敬言仁基金」籌得逾二千萬元。消息指，七警鑑於上訴是否成功關係到警隊形...
2017-04-24
昨日是內地海軍節，網上流傳中國第一艘國產航空母艦昨日下水，吸引大批民眾到船外圍觀，亦有傳媒到場採訪。據內地傳媒報道，編號001A的國產母艦全體已塗上海軍灰色，支架全數拆除，船塢亦開始注水，昨午更有軍人、工作人員綵排，估計距離下水日子不遠。 網上流傳下水儀式昨午三時舉行，大批傳媒、民眾接近中午時份抵達遼寧省大連造船廠外圍，希望一睹國產航空母艦下水的歷史時刻。據悉，建造國產母艦的船塢早午已開始注水，現場圖片顯示，全體已塗上海軍灰色，支架全數拆除，惟母艦並無懸掛任何彩旗。 下午約三時十分，多名疑以艦員、艦載機機師的海軍分別在船塢、甲板列隊，亦有多輛旅遊巴駛抵船塢，現場亦已...
2017-04-24
美國再發生航空公司職員粗暴對待乘客事件，一名婦人日前帶同年幼孿生子女乘坐美國航空客機，機艙服務員因她未有按規定託運嬰兒車，遂搶走嬰兒車，同機乘客不值對方所為出言相助，卻演變乘客與機員罵戰。美航隨即回應稱，已將涉事員工停職，亦安排女乘客一家三口乘坐另一班機，且升級至頭等艙繼續行程。 事發在上周五，涉事女乘客帶同年幼孿生子女乘坐美航航班由三藩市飛往達拉斯，婦人一家三口登機時，一名男性機艙服務員發現她未有按規定託運嬰兒車，且準備將嬰兒車放進座位頂的手提行李架，遂搶走嬰兒車，其間意外擊中女乘客，嬰兒亦險受牽連。 女乘客之後哭求對方歸還嬰兒車，惟對方不為所動，同機一名男子不值...
2017-04-24
坐落大潭白筆山道的紅山半島，由洋房及分層大廈組成，居住密度低，大部份單位享大潭灣海景及石澳一帶翠綠山景。是次走訪當中一個約3000方呎臨海洋房放盤，內擁中空樓底及豪華裝潢，外連逾千呎大花園，享無垠山海...
2017-04-24
銀行在按揭戰場奇招盡出，部份銀行更早已暗地將現金回贈優惠覆蓋及按揭保險計劃下高按揭成數貸款，以工銀亞洲為例，一個樓價600萬元的住宅單位，若客戶透過按揭保險借八成按揭貸款，按保部份的貸款亦可獲大約0.6%的回贈，令實際現金回贈可達6.48萬元。 多位銀行人士均指出，現金回贈計算覆蓋按保的高成數按揭貸款並非近期的事，部份同業最初採用此計算方法時，現金回贈水平還停留在1%，當時銀行想藉有關灰色地帶提高現金回贈之餘，又符金管局規定最高1%現金回贈的要求。 市場消息指，其中工銀亞洲於去年9月已將現金回贈適用範圍伸延於按保的八成按揭貸款，該行目前提供的一般六成樓按的現金回贈為...
2017-04-24
羅馬上輪意甲打和，次名直接出戰歐聯資格岌岌可危，今晚作客包尾大幡佩斯卡拉不容再失。本輪前並列聯賽射手榜首名的迪斯高，為個人榮譽和首都狼前途，今仗勢盡情數胡領軍重上勝軌，讓球主客和讓兩球「客勝」可作過關膽（TVB網絡電視302頻道周二凌晨2:45直播）。 上仗主場1:1和阿特蘭大之後，羅馬本輪前僅領先第三的拿玻里兩分，再有差池次席不保。本輪前以二十五球並列射手榜榜首的迪斯高，首循環聯賽在地頭對佩斯卡拉梅開二度，有信心再取士哥助球隊站穩陣腳：「好球隊無懼任何挑戰，我們務必勝出餘下比賽。」對手近七輪意甲二和五負，以往三次主場對首都狼全敗共吞五蛋，今仗放心捧「客勝」。 今晚...
2017-04-24
天氣逐漸炎熱，加上油脂分泌失衡，肌膚容易變得敏感脆弱，甚至出現油脂粒，是時候為護膚品全面換季，讓肌膚得到適當補給！ 文︰Angel部份圖片︰黃幹文 模特兒︰Nora@Starz People 水油平衡...
2017-04-24
多年來擅演警察角色的「綠葉王」、資深演員曾守明前年完成心臟搭橋手術，雖一度因體重急跌30磅而暴瘦，惟近年漸漸回復精神再度活躍幕前；可惜昨日凌晨於廣州登台猝逝，經80分鐘搶救無效，享年58歲。 有「綠葉...
2017-04-24
內地推動「粵港澳大灣區」發展規劃，以發揮港澳的獨特優勢，提升在全國經濟發展和對外開放中的地位和功能，規劃的重點在發掘經濟機遇，但對地少人多、樓價高企的香港來說，融入大灣區，可以開拓未來活動空間，有助改善生活質素。 「粵港澳大灣區」發展規劃被納入今年內地政府工作報告之中，標誌這個概念將會落實。早前特首梁振英領導高層官員訪問大灣區多個城市，探討城市群之間的合作和機遇。財政司司長陳茂波表示，香港比大灣區其他城市國際化，故仍佔有優勢，而特區政府將在未來兩個月內提交「粵港澳大灣區城市群」初步發展建議，料本年底就會有規劃定案。 加強本地在大灣區的角色，除了產生協同效應，有助香港尋找新商...
2017-04-24
昨日沙田舉行六泥四草賽事，大摩憑「彩福」捧走香港賽馬會社群盃，另贏「花月流星」起孖，後駒騎者潘明輝則另贏「漸信名駒」，最終更首度成為騎師王。至於方嘉柏、潘頓和莫雷拉亦梅開二度，而蘇狄雄因第一場犯規，被...
2017-04-24