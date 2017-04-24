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﻿峇里手工珠寶

2017-04-24 列印
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　　峇里首飾品牌John Hardy以全人手製作珠寶而聞名，讓每件作品都能凸顯其獨一無二的特質，亦充份體現「天然工藝」之育成。今季系列更大量注入自然元素，如Bamboo系列以「竹」為設計藍本，線條細膩，充滿觸感，令人一邊穿戴，一邊領悟大自然的美好。 而選擇材料亦花盡心思，純銀、18K黃金，又或是木材、寶石等，都盡考工匠的創意潛能。

文︰Angel

查詢︰2533 3895
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