﻿新潮 手工餃子吧

造型傳統的餃子，其實也可以很「潮」！最近在大坑新開張的JIN JIAO - Gold Dumpling Bar就以摩登酒吧裝潢作包裝，主打各款特色餃子。年輕老闆Edwin銳意將傳統餃子「飛甩老套」，變出新意，旋即成為人氣熱話。



文：甘偉丁 圖：褚樂琪



新店所採用的餃子皮及餡料每日均於本地工場人手製作，講求皮薄餡靚，就連包餃子的摺數也甚有要求。看看柯打紙，餃子選擇雖然不多，但各有特色，可自選煎餃或水餃形式品嚐。



經典款式有五款，Edwin推薦傳統北方風味的豬肉大蒜韭菜餃，以兩摺的做法，配上新鮮脢頭豬肉、韭菜及大蒜作餡料，味道特別香濃。另一款素菜木耳餃，為追求健康的食客而設，分別以紅菜頭及菠菜製成紅色及綠色的餃子皮，顏色奪目，餡料有冬菇絲、小棠菜及黑木耳，當中以小唐菜份量最多，愛其爽脆口感，份外清新。



創新口味餃子



另設三款特別口味，每款餃子設有獨特配料，極有驚喜。推介番茄蛋粟米餃，以甘筍汁製成金黃色外皮，餡料用上新鮮番茄及粟米，但番茄需預先冷藏以防出水，故在包餃子時甚考工夫。另外配上忌廉芝士粟米醬同吃，酸甜有致，特別開胃。



另一款麻辣牛肉餃，外形有如金元寶般，牛肉餡味道麻辣香濃，甫咬下肉汁四射，配上自家製麻辣花生同吃，辣得過癮！最後一款鮮蝦香菜餃亦是誠意之作，配以淡水蝦仁、豬肉及芫荽，味道鮮嫩，配菜則是香脆可口的櫻花蝦，增添鹹香口感。三色脆脆是餃子以外的推介小食，以紅菜頭、菠菜及甘筍三款蔬菜混入麵粉製成紅色、綠色及黃色三款脆條，收到柯打後即叫即炸，再灑上胡椒粉、椒鹽及五香粉調味，惹味香脆，用來作佐酒小食一流！