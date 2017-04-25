﻿越南Amanoi 全方位養生

想休養生息令身體再次充電？越南芽莊隱世山林度假村寧順安縵 （Amanoi）推出獨特的養生浸入式體驗之旅，正是摒棄慵懶享樂及忘情吃喝元素，以全方位的理療及康體活動，讓你逃離煩囂鬧市，尋找簡單快樂！



文、圖：韋利 鳴謝：Amanoi



越南芽莊（Nha Trang）既擁迷人海岸，又有世界級漂亮海灘，近年被熱捧為新興度假天堂，而在當地原始深山中的寧順安縵度假村，因擁有純美簡樸的天然環境及遺世出塵的氣息，自然成為避世享樂的理想之地。來到這個位於國家公園內的世外桃源。甫抵達即看見位處榮海灣（Vinh Hy Bay）的度假村猶如古裝片的隱士居所，三十六幢分別喚作私人涼亭、別墅及公寓的豪華獨立屋，散落四十二公畝的山頭上，隱然一種棲息林中、融入自然的祥和氣息，跟安縵品牌的風格一脈相承。這些遠觀看似沉實的獨立屋，均屬低調奢華之作，入住的泳池別墅，空間寬敞之餘，佈置更是典雅溫馨，來到私人泳池對着綠林及小湖暢泳，足教人立時忘憂。



寧順安縵除擁有平和佈局，為讓住客達致休養生息的新境界，早前更按品牌全新的「安縵養生」概念，推出個人養生浸入式體驗之旅（Individual Wellness Immersions），說穿了就是依據個人需要，由專家設計一套結合理療、運動及飲食的周全計劃，讓客人在下榻期間，能夠由內至外重整身心。負責這項浸入式體驗的負責人David閒談，才知道這種透過運動及控制思想和壓力的方法，既能減輕外在環境刺激，還可專注回溯本源，尋求身心聯繫。乍聽下雖有點虛無飄渺，但數天下來，在導師指導下進行瑜伽、皮拉提及冥想等活動，感覺卻異常實在，聞說計劃還分為減除體重、排毒及管理壓力等多個範疇，也可按客人需要開設氣功、太極等課堂，如此豐富充實，確比單單逍遙享樂能得到更大滿足！



俄式水療 嘗盡冰火苦樂



要淨化心靈，除以各種課堂提升身心狀態，寧順安縵的健體計劃，還包括每日一次的水療療程。曾試過許多知名度假村的水療活動，但像這趟般別開生面，卻屬鮮見。原來寧順安縵新開幕的兩家偌大Spa House，不但各擁高隱私度環境，還分別以土耳其Hammam及俄羅斯式桑拿（Banya）作為號召。整個九十分鐘療程，會以簡單蒸身再跳進冷水池作為序幕，及後來到攝氏七十度高溫的桑拿房，再以蜜糖和海鹽作全身磨砂，身體雖經寒熱交替，內心依然甘之如飴，惟當理療師拿出兩束有助加強心肺及抗病功能的俄羅斯橡樹葉後，身心靈開始受到「衝擊」，只見理療師用盡力氣，拿起浸過冷水的枝葉拍打全身，情景猶似鞭打仇敵，奇怪是雖有一刻痛楚，血氣卻倍覺順暢，平日積下的壓力及勞累頓時驟減，而最教人喜愛的，還是橡樹葉散發的幽幽清香，令人身心舒暢！



經過兩輪拍打、蒸身及冷泉，理療師最後為我以尤加利葉及芝麻製成的香皂按摩面部，沖身後再來水力按摩放鬆作結。完成療程後，我邊躺在長椅享受微風、邊歎着以橙汁及茶調配的俄式飲料，只覺身心靈煥然一新，久未有如此沉澱釋放。其實水療屋除提供獨特療程，旁邊更有豪華套房及按摩室，客人下榻時，便可隨時享用屋內的水療設施及按摩服務，領略完整的浸入體驗！



Amanoi



地址：越南寧順省寧海縣永海鎮永熙村



電話：84 68 377 0777



網頁：www.aman.com/resorts/amanoi



旅遊備忘



•持特區護照或BNO護照前往越南均須辦理簽證，費用540港元，須三個工作天。



查詢：2591 4510（越南領事館）



•HK Express來回香港及芽莊，機票票價約1,195港元起，已包括機場稅及附加費。



網頁：hkexpress.com



•寧順安縵（Amanoi）沉浸式康體之旅，須至少入住三晚或以上。三晚套票包括度假村豪華獨立屋住宿、所有餐膳及來回機場接送，更連健康檢查、每日專業健體課程及全方位水療護理，費用由4,605美元（約35,920港元）起。



•www.vietnamtourism.com（越南旅遊網頁）



