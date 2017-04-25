﻿老店出品 滋味天婦羅

在東京工作的老外朋友喜歡東瀛炸物，獨愛80年歷史的「天一」銀座本店那酥脆鮮活的海鮮天婦羅。不少官商巨賈都是這間老店的座上客，包括美國前總統克林頓、前蘇聯領導人戈爾巴喬夫和著名美國歌手Frank Sinatra等，「味」力不容小覷！



文、圖： Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



是夜與友人坐在吧枱，一邊享用廚師渡邊先生發辦的多款天婦羅，一邊欣賞他精湛的廚藝。只見渡邊先生專注地調校粉漿，解釋說麵粉是天婦羅的靈魂。



他為日本活車海老輕輕蘸上粉漿，同時調校油溫，以高溫鐵鍋炸煮車海老。然而，兩尾車海老夾起來時卻毫不沾油，再撒上少許鹽和檸檬汁提鮮即成。我享用車海老天婦羅時，咬下去已聽到清脆「咔」一聲，鮮蝦彈牙多汁，外層薄薄的漿衣口感酥脆，蝦頭味道濃郁香脆。



多重口感炸物



另外三款日本漁獲亦各具特色，口感截然不同。魚喜（Kisu）肉質軟嫩且脂肪偏少，沾上天婦羅漿輕炸，外層香脆，肉嫩多汁。矝貴的魚甬（Megochi）肉質結實，香滑鮮甜，酥脆炸衣絲毫不膩，連脆口的魚尾同吃，十分滿足。海鰻（Anago）則脂肪豐盛，肉質軟綿，口感薄脆。



接下來的一道北海道野生帆立貝，味道鮮甜，內裏晶瑩剔透，十分吸引。皆因炸時渡邊師傅已計算好粉漿的蒸氣餘溫，以確保帆立貝賣相鮮明通透且不會過熟。而烏賊（Ika）味道鮮甜軟嫩，外層輕盈，毫不油膩。最後，師傅更送上Kakiage芝海老餅作結，用時蘸點大地魚湯底及醬油混合的自家製Tentsuyu伴吃，為豐富的一頓天婦羅餐畫上完美的句號。



天一銀座本店



地址：東京都中央區銀座6-6-5



電話：+81 03-3571-1949



收費：天婦羅Omakase包括蝦、魚、野菜等12款炸物、沙律、米飯及日本蜜瓜。每位日圓14,040（約1,000港元）。