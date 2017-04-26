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﻿蝸居至Fit 小型洗碗碟機

2017-04-26 列印
■新設計除了小巧，顏色運用也花心思，令洗碗碟機變成一個有趣擺設。
■全電子式操作，有多種自動洗碗程式及烘乾功能。
■外置式水箱容量約五升，足夠一次完整洗碗程序之用。
■去水喉可直接駁到洗手盆，不用另裝去水渠。
■碗碟架是超輕設計，設有滾輪，方便取出。
■洗碗碟機的門設有路軌，方便把整個碗碟架拉出。
■特別放了一隻蒸蛋碟作測試，潔淨效果頗滿意。
■清潔粉可直接放在門邊的角落位置。
■外置式水箱令洗碗碟機不用接駁入水喉。
■可以看到水力非常大，與中型洗碗碟機差不多。
■3D立體噴水系統可以拆出來清洗。
■機內有三個過濾器，熱水發熱器設在過濾器下，可保清潔。
Bosch智能洗碗助手
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        家頭細務之中，最令阿卓爸爸頭痛的是洗碗，因為除了清潔度，還要想盡方法保存洗淨的碗筷。在外國，一般家庭都會用洗碗碟機，但香港彈丸之地根本容不下這種體積與乾衣機一樣龐大的家電。最近Rasonic新推的Mini Cube就在設計上突破傳統，體積只比水波爐大少許，但洗碗碟性能與大型洗碗碟機無異，確實好用！         文：阿卓爸爸 圖：何健勇

        阿卓爸爸洗碗從不靠人，原因是個人不能忍受油膩碗筷，就算有傭人姐姐幫手，論到洗碗，也會親自上場，早前搬屋便特意在廚房訂做了兩個洗手盆，其中一個專門用於洗碗，設有可伸縮的花灑喉，算是便利了洗碗工作，但個人最大願望，始終是擁有一部洗碗碟機。

　　最近阿卓爸爸的願望終於成真，皆因Rasonic新推出的Mini Cube洗碗碟機，除了免安裝、免駁入水喉外，更是座枱式，其體積與一部中型水波爐差不多。初步檢視之下，發覺Mini Cube有齊大型洗碗機的設計，而由於機背安裝了一個可拆除式的五公升扁平水箱，解決了接駁水喉的問題。廠方指，其儲水量已足夠運作兩小時的清潔程式。

　　Mini Cube最特別之處，是擁有立體噴水和熱水洗碗功能，並設有三百六十度旋轉的3D噴水臂，用家可以選擇三十五分鐘快速沖洗、九十或一百二十分鐘三段清洗。過程中，機內水溫將會被提升至攝氏七十度，用作分解油脂和污垢。值得一提的是Mini Cube外形雖小，但已足夠清潔四人份量的碗筷，認真抵讚！

Rasonic Mini Cube

售價：$2,680

查詢：2861 2767

測試評語 超大洗潔容量

　　這部Mini Cube洗碗碟機標榜可以清洗四個人的碗筷，即大約是四碟四碗及四套餐具，而實際測試時，阿卓爸爸成功放入了超過二十件碗筷。至於熱水洗碗系統方面的表現亦相當不錯，開啟後約五分鐘，系統就會進入準備狀態，測試期間特別預備了不同污漬碗碟，兩個小時後，全部煥然一新，證明其3D噴水力度非常強勁！

　　除了清潔外，Mini Cube還有熱風烘乾功能，遇上一些沒有大型廚櫃的小家庭，Mini Cube還可以充當碗櫃，只要開啟儲存功能，系統便會在三日內自動抽風送風，令碗碟保持乾爽。

　　若真的要數不足，就是未能放入超過八吋的碟。還有一點要留意，所有洗碗碟機操作時也有限制，例如由於分水力強及高熱，部份碗碟須確認能用於洗碗碟機，方可放進清洗，以及要額外購買洗碗碟機專用的清潔粉。

其他推介 Bosch智能洗碗助手

　　Bosch SCE64M65EU嵌櫃式洗碗機有很多功能，當中最重要是其AquaSensor可利用光束來管理用水量，按食物殘渣、油脂等污糟程度來定出清洗程序。除底部設有噴嘴臂，上面餐具籃亦有DuoPower雙重噴嘴臂，令水可循環到達機內每個角落。另外，DosageAssist功能和EcoSilence Drive功能可減少電力消耗及令運作更加安靜。售價：$12,400

查詢：2626 9655
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