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﻿上海車展 國產新勢力

2017-04-26 列印
■以「國民潮車、我的主場」為口號的名爵MG（前英國MG），展出E-motion電動2+2座位超跑，0至100km/h少於4秒，續航力500km，預計2020年投產。
■中國一汽紅旗H5，格式跟奧迪A5 Sportback相似，採用1.8T引擎和六速自動波。
■內地新牌Iconiq展出首款Seven電動七座概念MPV，馬力224ps，續航力達400km，預計兩年後投產。
■吉利MPV Concept創新吸引，原來是由英國設計師Peter Horbury監督，他是誰？同集團瑞典富豪汽車設計主帥是也。
■吉利旗下高檔新牌Lynk & Co.展出的01 SUV和03 Sedan概念車，前者第三季上市，配用1.8T引擎和七速半自動波箱。品牌將進軍歐美市場，包括香港。
■比亞迪Dynasty電動SUV概念車，外形由前奧迪設計主帥Wolfgang Egger執筆，此君已過檔比亞迪集團出任設計總監一職。
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        兩年一度上海國際車展舉行中，今屆展覽吸引逾千家中外廠商參與，展出多達一千四百輛新車，值得留意是許多中國內地品牌無論概念車或生產版都極有睇頭，設計跟外國大牌子有得揮。

文：彭志揚

圖：陳紀良、林子湛
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